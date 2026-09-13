Us Open, questa sera la finale tra Zverev e Shelton: a che ora e dove vedere la partita

Sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium va in scena l'atto conclusivo degli Us Open. Sascha va a caccia del suo secondo Major in un 2026 da incorniciare, mentre il giovane beniamino di casa proverà a riportare il trofeo negli Stati Uniti a 23 anni dall'impresa di Andy Roddick

L’attesa è finita. Questa sera, alle ore 20 italiane, l’Arthur Ashe Stadium di New York chiuderà i battenti della stagione del Grande Slam con la finale degli Us Open. A contendersi il trofeo sul cemento di Flushing Meadows saranno il tedesco Alexander Zverev, al suo terzo atto conclusivo in un Major in questo 2026 per lui strepitoso, e il padrone di casa Ben Shelton, chiamato alla grande impresa davanti al proprio pubblico, che tenterà di riportare il trofeo negli Stati Uniti a 23 anni dall’impresa di Andy Roddick.

La continuità di Zverev

Per il tennista tedesco, la finale degli Us Open rappresenta l’occasione per coronare un’annata tennistica di altissimo livello. Sascha si presenta infatti alla sua terza finale Slam dell’anno, forte del trionfo sulla terra di Parigi e ancora scottato dalla delusione subita sull’erba di Wimbledon. Ma New York per Zverev significa anche dover fare i conti con i fantasmi di sei anni fa, quando vide sfumare il titolo in una drammatica finale al quinto set contro l’austriaco Dominic Thiem. Questa volta ci arriva con un bagaglio di certezze decisamente più solido, confermato da un percorso lineare nel torneo e dalla vittoria in tre set (6-3, 7-6, 7-6) inflitta a Karen Khachanov in semifinale.

Il sogno americano di Shelton

Dall’altra parte della rete nella finale degli Us Open ci sarà la freschezza e l’imprevedibilità di Ben Shelton, alla sua prima vera notte da protagonista assoluto in un torneo del Grande Slam. Il giovane beniamino di casa arriva all’ultimo atto spinto dal clamore del pubblico newyorkese, dopo un cammino esaltante in cui ha prima eliminato Carlos Alcaraz e poi superato il connazionale Frances Tiafoe in una semifinale combattuta, chiusa in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, 7-5.

Sulle spalle di Shelton pesa un’eredità non da poco: quella di riportare il trofeo maschile negli Stati Uniti, sfatando un tabù che resiste dal 2003, anno dell’ultimo trionfo a stelle e strisce firmato da Andy Roddick. I precedenti pendono tutti dalla parte del tedesco, avanti 5-0 negli scontri diretti, ma la distanza dei tre set su cinque in uno Slam rappresenta un’incognita che rende il pronostico meno scontato di quanto raccontino i numeri.

Dove vedere la finale degli Us Open

La finale degli Us Open si potrà vedere in chiaro su SuperTennis e in streaming sulla piattaforma SuperTennis+. Chi invece è in possesso di un abbonamento alla pay-tv potrà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la consueta possibilità di seguire il match anche in mobilità o su altri dispositivi attraverso le applicazioni di Sky Go e NOW.