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Juve, arriva la sanzione per i tifosi che non hanno rispettato il minuto di silenzio per Mazzola: multa di 10 mila euro alla società

22 Settembre 2026 - 14:40 Michela De Marchi Giusto
Multa di 10 mila euro per la Juve
Multa di 10 mila euro per la Juve
Durante la partita Juve-Atalanta, diversi ultras bianconeri hanno dato le spalle al campo e intonato cori mentre era stato richiesto il minuto di silenzio
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Non aver rispettato il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costa alla Juventus una multa di 10 mila euro. A deciderlo è stato il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea. Durante la partita del club bianco nero contro l’Atalanta di domenica 20 settembre, alcuni tifosi juventini hanno dato le spalle al campo e intonato cori. Il tutto mentre era stato dedicato un momento per commemorare la morte di Mazzola.

L’annuncio della sanzione

Mastrandrea ha comunicato la sanzione, spiegando proprio questo fatto. «Un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1° anello» non ha «rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla Figc», come riportato dall’Ansa. Ha poi precisato che la multa è stata attenuata «viste la tempestiva formale presa di posizione della società rispetto al suddetto deprecabile comportamento. Nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio». Il club, infatti, ha evitato una sanzione più severa, che poteva portare anche alla chiusura del settore interessato, grazie ai restanti spettatori che si sono distaccati da quell’atteggiamento. Inoltre, la società stessa a fine partita aveva subito stigmatizzato con un comunicato ufficiale quanto successo.

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