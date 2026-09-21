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Daniel Maldini negativo ai test antidroga dopo l’incidente a Milano: la conferma del Niguarda. Resta il ritiro della patente per l’alcol

21 Settembre 2026 - 10:51 Cecilia Dardana
Daniel Maldini, incidente a Milano: cosa rischia
Daniel Maldini, incidente a Milano: cosa rischia
Gli esami al Niguarda escludono la guida sotto l'effetto di stupefacenti per l'attaccante del Cagliari dopo lo scontro con cinque feriti lievi. Gli atti passano alla Procura
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Daniel Maldini è risultato negativo ai test per le sostanze stupefacenti condotti all’ospedale Niguarda di Milano, a seguito dell’incidente stradale provocato con la sua Porsche Carrera a Milano nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre. Nello scontro sono rimaste lievemente ferite cinque persone. Gli esami, i cui valori si attestano «al di sotto del limite di cut off», escludono che l’attaccante del Cagliari e della Nazionale si trovasse alla guida in stato di alterazione psicofisica da droghe. La patente del calciatore rimane tuttavia ritirata per essere risultato positivo all’alcoltest al momento dei rilievi.

L’esito degli esami al Niguarda

I test tossicologici erano stati disposti dalla Polizia locale di Milano subito dopo lo scontro per ricostruire con esattezza le condizioni del 24enne al volante. I risultati emersi dal laboratorio dell’ospedale milanese confermano che gli esiti «non sono compatibili» con un’assunzione di sostanze stupefacenti tale da alterare le capacità di guida, scagionando il giocatore da quest’ultima ipotesi.

Il ritiro della patente

Resta invece confermata la violazione per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti avevano infatti provveduto al ritiro immediato del documento di guida dopo che il test con l’etilometro aveva dato esito positivo. L’intera relazione degli investigatori della Polizia locale, comprensiva degli accertamenti medici e dei rilievi del sinistro in cui cinque persone hanno riportato lievi lesioni, verrà ora trasmessa alla Procura di Milano per gli sviluppi giudiziari della vicenda.

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