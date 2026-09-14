Daniel Maldini pubblica sui social gli esiti negativi dei test tossicologici. Il legale: «Notizie false, tutelerò la sua reputazione»

Restano invece in attesa gli esiti degli accertamenti disposti dalla Polizia locale di Milano dopo l’incidente stradale nella notte tra sabato e domenica

Il calciatore del Cagliari Daniel Maldini ha pubblicato su Instagram il referto dei test tossicologici a cui si è sottoposto privatamente. Gli esami sono stati effettuati in un centro medico di Cagliari accreditato dal Servizio sanitario regionale. Come riportato nel referto, tutti i controlli sulle sostanze ricercate – tra cui amfetamine, cocaina, marijuana, metadone, metamfetamine, ecstasy, oppiacei e buprenorfina – hanno dato esito negativo.

Nei prossimi giorni gli esiti dei controlli disposti dalla polizia locale

Si tratta degli esami effettuati autonomamente dal giocatore e successivamente rilanciati anche dal Cagliari Calcio attraverso una nota ufficiale. Restano invece in attesa gli esiti degli accertamenti disposti dalla Polizia locale di Milano dopo l’incidente stradale che ha coinvolto Maldini nella notte tra sabato e domenica. I risultati dei test effettuati dalle autorità sono attesi nei prossimi giorni.

Nel frattempo, l’attaccante – si legge nel comunicato della società – è tornato ad allenarsi in gruppo. Mentre l’agente Beppe Riso ha commentato: «Nessuno mette in dubbio che Daniel abbia fatto una leggerezza, ma bisogna stare attenti a quello che si scrive, ai titoloni che si fanno. Serve essere più attenti e rispettosi».

Il legale: «Tutelerò la sua reputazione»

Maldini jr. ha poi voluto dare altre precisazioni, attraverso il suo avvocato Danilo Buongiorno. «Le notizie diffuse in questi giorni – spiega il legale – attinenti risultati positivi di natura tossicologica sulla persona di Daniel sono prive di fondamento e anzi gli esiti sono assolutamente e totalmente negativi. Gli esami tossicologici effettuati stamattina da Daniel, addirittura direttamente dalla struttura ospedaliera della sua attuale squadra di calcio, ove lo stesso risulta appartenere, hanno dato infatti esito completamente negativo di qualsivoglia tipologia di sostanza stupefacente in capo allo stesso».

«Le gravi notizie diffuse in questi giorni – si legge ancora – tese a violare gravemente l’immagine del calciatore sono allo stato del tutto inveritiere. Si diffida chiunque – prosegue il legale – dal comunicare e o divulgare tale inveritiera notizia attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione: tanto più senza la verifica preliminare della veridicità della fonte di provenienza. Con riserva di tutelare l’immagine e la reputazione del calciatore tramite azioni civili e azioni penali ex art 595 n2 cp», ossia per diffamazione.



La ricostruzione dell’incidente

Una serata iniziata all’insegna del gol vittoria su rigore a Bergamo contro l’Atalanta di Sarri, ma finita nel peggiore dei modi. L’attaccante, di ritorno da una serata con gli amici, avrebbe mancato una precedenza e urtato una Golf che arrivava dalla sinistra, coinvolgendo in tutto sei persone nell’incidente. Inoltre, i primi esami sul tasso alcolemico avevano dato risultati positivi. Motivo per cui a Maldini jr è stata ritirata la patente.

Foto copertina: ANSA/ANDREA FASANI | Incidente stradale Via Caracciolo tra i feriti il giocatore del bergamo Daniel Maldini, Polizia Locale sul posto per i rilievi, Milano, 13 Settembre 2026