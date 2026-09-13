Sofia Goggia e il malore in Argentina, cos’ha la campionessa di sci: la stanchezza anomala, le analisi e l’ipotesi Hantavirus

La campionessa azzurra è dovuta rientrare in anticipo da Ushuaia a causa di una forte spossatezza. Tra le piste al vaglio dei medici c'è una possibile infezione virale: a fare da sfondo i recenti precedenti nella località argentina. In dubbio l'esordio stagionale a Sölden

Un’improvvisa e prolungata spossatezza ha costretto Sofia Goggia a interrompere il ritiro in Argentina e a fare immediato ritorno in Italia per sottoporsi a una serie di esami clinici approfonditi. Come riporta La Repubblica, la sciatrice bergamasca è atterrata venerdì 11 settembre e il giorno seguente si è sottoposta ai primi controlli. Nella giornata di domani, lunedì 14, sono previsti ulteriori accertamenti specialistici a Milano sotto la supervisione della Commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), guidata dal dottor Andrea Panzeri. L’obiettivo dello staff sanitario è fare piena luce sull’origine del malessere prima di valutare qualsiasi ripartenza.

I sintomi e l’ipotesi dell’infezione da virus

Goggia si trovava a Ushuaia dal 23 agosto insieme alle compagne della squadra di velocità per preparare la nuova stagione. Dopo i primi giorni di lavoro ad alta intensità tra gigante, superG e slalom, la campionessa ha iniziato ad accusare una stanchezza anomala e una debolezza persistente. Nonostante un paio di giorni di stop precauzionale, la sensazione di spossatezza non è rientrata, spingendo la federazione a riorganizzare il rientro in patria per velocizzare le analisi. Tra le opzioni considerate dai medici c’è quella di un’infezione virale. Un quadro che richiama l’attenzione su Ushuaia, località argentina finita al centro delle cronache nei mesi scorsi per un focolaio di Hantavirus registrato a bordo di una nave da crociera salpata proprio da quel porto. Si tratta al momento di una semplice ipotesi da verificare con i referti di laboratorio, ma la cautela dello staff medico resta massima.

Tabella di marcia in bilico e l’esordio a Sölden

L’imprevisto medico rischia ora di condizionare i piani dell’azzurra in vista dell’imminente inizio di stagione. Resta infatti fortemente in dubbio la sua partecipazione al gigante di apertura della Coppa del Mondo a Sölden, in Austria, in programma per il 24 ottobre. Qualora la convalescenza e le prescrizioni sanitarie lo imponessero, il debutto potrebbe slittare alle tappe americane di fine novembre. Una battuta d’arresto che arriva in una fase di profondo rinnovamento per la bergamasca, che per la stagione 2026/2027 ha ristrutturato il proprio team affidandosi al nuovo allenatore Gianluca Rolfi e allo skiman Markus Gufler, con lo sguardo già rivolto all’appuntamento con i Mondiali di Crans Montana a febbraio.