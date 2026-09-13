F1, inarrestabile Kimi Antonelli: trionfa anche a Madrid davanti a Verstappen e Norris. Domenica amara per la Ferrari

Il giovanissimo pilota della Mercedes firma un'altra impresa nel Gran Premio di Spagna, imponendosi davanti alla Red Bull e alla McLaren. Leclerc chiude al quarto posto, mentre Hamilton è costretto al ritiro dopo pochi giri per un problema ai freni

Kimi Antonelli non si ferma più e mette il suo sigillo anche sul Gran Premio di Spagna. Sul tracciato di Madrid, il giovane talento italiano al volante della Mercedes ha conquistato una vittoria straordinaria, imponendosi al termine di una gara straordinaria. Antonelli ha tagliato il traguardo davanti al campione del mondo Max Verstappen su Red Bull e al britannico Lando Norris su McLaren. Una domenica da incorniciare per la scuderia di Brackley, che fa da contraltare alle difficoltà della Ferrari: la Rossa deve accontentarsi del quarto posto di Charles Leclerc e fare i conti con il ritiro prematuro di Lewis Hamilton.

La dimostrazione di forza di Antonelli

La gara di Madrid ha confermato ancora una volta lo straordinario stato di forma di Antonelli, capace di gestire la pressione nei momenti chiave e di tenere a debita distanza due rivali esperti come Verstappen e Norris. Il pilota italiano ha imposto un ritmo costante sin dai primi giri, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di recupero della Red Bull. A completare il bilancio positivo per la Mercedes è arrivato anche il quinto posto di George Russell, a testimonianza di una monoposto in forte crescita sui tracciati cittadini ed europei.

I guai della Ferrari e il ritiro di Hamilton

Per la Ferrari quella di Madrid si rivela invece una gara con più ombre che luci. Il bilancio del weekend è appesantito dal ritiro di Lewis Hamilton, costretto alla resa dopo appena una manciata di tornate a causa di un guasto all’impianto frenante che lo ha obbligato a rientrare ai box senza alcuna possibilità di proseguire. Sul fronte opposto del garage di Maranello, Charles Leclerc ha provato a limitare i danni tenendosi a ridosso della zona podio. Il monegasco ha lottato per tutti i 66 giri della corsa nel tentativo di insidiare la terza posizione di Norris, dovendosi però accontentare di un quarto posto che porta punti preziosi ma lascia l’amaro in bocca alla vigilia dei prossimi appuntamenti stagionali.