Daniel Maldini ferito in un incidente, lo scontro all’alba a Milano con 6 persone coinvolte: portato in ospedale in ambulanza per accertamenti

Il centrocampista del Cagliari aveva trascorso la serata a Milano, dopo aver giocato contro l'Atalanta a Bergamo, segnando anche il rigore decisivo. Il figlio di Paolo Maldini è stato portato al Fatebenefratelli in codice giallo assieme ad altri quattro coinvolti nel sinistro

Nella notte tra sabato e domenica, Daniel Maldini è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre. Il calciatore avrebbe riportato ferite non gravi. Il centrocampista del Cagliari aveva trascorso la serata in città dopo aver disputato la partita a Bergamo poche ore prima, gara in cui aveva segnato il rigore decisivo per la vittoria della sua squadra contro l’Atalanta. Il sinistro, uno scontro tra due vetture, si è verificato attorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord di Milano

Chi sono i feriti coinvolti

Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente sei persone, tutte con ferite giudicate non gravi: due ragazze di 20 e 22 anni, tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre allo stesso Maldini, che compirà 25 anni tra un mese. Sul posto, secondo quanto riporta il quotidiano, sono intervenute tre ambulanze e un’automedica per prestare soccorso a tutti gli occupanti dei due veicoli.

Le condizioni del calciatore e le indagini

Uno dei feriti è stato medicato direttamente sul luogo dell’incidente, mentre gli altri cinque, Maldini compreso, sono stati trasportati in ospedale. Il calciatore, nello specifico, è arrivato al Fatebenefratelli in codice giallo per gli accertamenti del caso. Sul posto si sta occupando dei rilievi la polizia locale, chiamata a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.