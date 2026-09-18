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Nazionale, ecco le sorprese tra i convocati del Mancini-bis

18 Settembre 2026 - 19:15 Matteo Revellino
Roberto Mancini
Roberto Mancini

Il nuovo corso dell’Italia inizia il 25 settembre, nella gara di Nations League contro la Turchia

Sono passati 171 giorni dal 31 marzo 2026, la sera in cui la Bosnia-Erzegovina ha condannato l’Italia ad assistere dal divano il terzo Mondiale consecutivo. Nel frattempo è cambiata la presidenza della Figc. Giovanni Malagò ha individuato in Roberto Mancini la figura giusta per risollevare la Nazionale, in seguito alle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, che invece caldeggiavano per Andrea Pirlo (dopo aver provato a ingaggiare Pep Guardiola). Così, dopo più di tre anni, il commissario tecnico di Euro 2020 siederà nuovamente sulla panchina degli Azzurri per le quattro partite di Nations League: si comincia con il Belgio il 25 settembre, poi sarà la volta della Turchia il 28, della Francia il 2 ottobre e il programma si chiude con la sfida alla Turchia il 5 ottobre.

«I giocatori giovani ci sono, basta dare loro fiducia», aveva detto Mancini durante la conferenza stampa di presentazione. Questa credenza è stata subito messa in pratica dal nuovo-vecchio ct, che ha deciso di portare con sé 34 giocatori, mantenendo una parte del gruppo storico ma inserendo tra i convocati ben nove esordienti assoluti. Ecco le sorprese tra i convocati di Mancini.

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