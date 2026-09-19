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Addio a Sandro Mazzola, Malagò: Nel Pantheon dei più grandi, ha fatto la storia del nostro Paese – Il video

19 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2026 "Un grande senso di malinconia, di tristezza. Uno di quei giocatori che hanno fatto la storia del calcio. È sempre brutto fare queste classifiche, però insomma, è là, è nel Pantheon, tra i più grandi. Poi uno può discutere, poi è sempre difficile le classifiche in epoche diverse." Lo ha detto il Presidente della Figc Giovanni Malagò, sul palco di Fenix – Il tempo del coraggio. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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