Il sondaggio sulle primarie del centrosinistra: Conte davanti a Schlein, Salis outsider

La rilevazione di Ipsos: gli elettori puntano su una coalizione con tre forze: Pd (81% ritiene che debba farne parte), Avs (76%) e M5S (73%)

Giuseppe Conte è in vantaggio su Elly Schlein nella corsa alla leadership del centrosinistra. E in caso di primarie del Campo Largo il presidente del Movimento 5 Stelle supererebbe la segretaria del Pd. Anche se nel sondaggio di Ipsos oggi illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera è alto l’apprezzamento per Silvia Salis, sindaca di Genova. Salis, dice Pagnoncelli, ottiene un indice di gradimento (la percentuale di giudizi positivi su chi si esprime, quindi esclusi i non sa) del 56, sopra Conte (55) e Schlein (51).

Il sondaggio sulle primarie

Salis è molto apprezzata tra gli elettori Avs e Pd e tra i centristi. Conte ottiene un buon risultato anche tra gli elettori Pd. Schlein risulta un po’ più divisiva poiché ottiene naturalmente un buon risultato tra chi vota Pd (indice 77, anche se quasi un quarto esprime giudizi negativi), divide gli elettori di sinistra quasi a metà e vede prevalere gli orientamenti critici tra i pentastellati e gli elettori centristi. Onorato, Ruffini e Spadafora sono meno conosciuti (comunque da oltre il 50% degli elettori di area progressista) e ottengono indici di apprezzamento più contenuti.

Le tre forze

Gli elettori puntano su una coalizione con tre forze: Pd (81% ritiene che debba farne parte), Avs (76%) e M5S (73%). Bene anche +Europa con il 68% che ne apprezzerebbe la presenza. Meno apprezzato Onorato, così come Ruffini, Spadafora e Tabacci. Ancora meno apprezzate Italia Viva e Azione. Per quanto riguarda il programma sulla guerra in Ucraina il 36% propende per proseguire il supporto militare al Paese aggredito, il 38% che invece interromperebbe l’invio di armi per concentrarsi sulle vie diplomatiche. Mentre poco più di un quarto è incerto o tenderebbe a procrastinare la scelta. Anche nell’elettorato Pd il sostegno all’Ucraina, pur prevalente, non è maggioritario (44% è per proseguire l’invio di armi, il 33% critico). Mentre prevale di misura la critica nell’area Avs (41% è per la sospensione delle forniture, ma 34% le proseguirebbe), critica che diventa maggioritaria tra i pentastellati (51% per sospendere).

La guida

Sulla leadership al primo posto troviamo Giuseppe Conte, stimato al 38%, quindi Elly Schlein data al 22%, seguita da un terzo candidato al 20%. Il 16% si dichiara incerto, pochi (4%) si orienterebbero per la scheda bianca o nulla. Se si andasse al ballottaggio, risulterebbe comunque vincente Conte, che otterrebbe il 43% degli elettori (circa il 59% dei voti validi, escludendo incerti e schede bianche o nulle), mentre Elly Schlein otterrebbe il 30% (41% dei validi). Sul risultato delle elezioni, infine, il 28% è convinto che vincerà il centrodestra, il 28% il centrosinistra, il 44% non è in grado di fare pronostici.