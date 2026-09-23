Europei di volley maschile, oggi il quarto di finale Italia-Finlandia: l’orario e dove vederla in tv (in chiaro)

A Torino la Nazionale di Fefè De Giorgi affronta la Finlandia. Tutto quello che c'è sa sapere sulla partita

Il primo stress test di questi Europei arriva contro chi non si arrende mai (ben due vittorie al tie-break contro Belgio e Paesi Bassi). In palio un posto in semifinale contro la Francia, con la consapevolezza che da ora ogni errore può costare l’eliminazione. Al PalaVela di Torino mercoledì 23 settembre alle 21:05 i ragazzi di Fefè De Giorgi affronteranno ai quarti di finale la Finlandia, una delle rivelazioni di questo torneo. L’Italia ci arriva da imbattuta: cinque successi nella fase a gironi e un ottavo dominato 3-0 contro la Danimarca, lasciando per strada solo quattro set. Adesso però per i Campioni del Mondo si fa sul serio.

La Finlandia, la sorpresa del torneo

Anche la Finlandia però non è da meno. La Nazionale allenata da Olli Kunnari non vuole smettere di sognare. D’altronde è da 13 anni che non gioca i quarti di un Europeo. E, corsi e ricorsi storici, furono proprio gli azzurri allora a eliminarla. La Finlandia ha dimostrato nel corso della rassegna il proprio valore. È arrivata seconda nel proprio girone giocato in casa a Tampere con quattro vittorie e ha superato al tie-break Belgio e Paesi Bassi. L’unica sconfitta è giunta al quinto set contro l’Estonia.

Italia-Finlandia: orario e dove vederla in TV

L’appuntamento per guardare gli azzurri è fissato alle 21:05. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai, oltre che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming su Sky Go, Now, DAZN e RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley TV.