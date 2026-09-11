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Mattarella saluta i giocatori della nazionale italiana e svedese al termine partita Eurovolley 2026 – Il video

11 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Napoli, 11 settembre 2026 Al termine della gara inaugurale del Campionato Europeo maschile di pallavolo in Piazza del Plebiscito a Napoli, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è sceso sul terreno di gioco per rivolgere il proprio saluto e i complimenti ai giocatori della Nazionale italiana e della Svezia. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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