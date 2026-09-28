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Finisce dopo 18 anni l’amore tra Elisa e Andrea Rigonat: l’addio riservato e senza rancori

28 Settembre 2026 - 15:42 Ettore Ambrosi
elisa andrea rigonat
elisa andrea rigonat
L'indiscrezione di Chi. La decisione dopo anni trascorsi tra palco e famiglia
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Si chiude dopo quasi vent’anni uno dei sodalizi sentimentali e artistici più solidi e amati del panorama musicale italiano. È arrivata al capolinea la storia d’amore tra Elisa Toffoli e il chitarrista e produttore Andrea Rigonat. A lanciare l’indiscrezione è la rubrica “C’è Chi dice” del settimanale Chi, confermando la fine di un legame iniziato nel lontano 2008.

Un percorso condiviso tra vita privata e palco

Quella tra la cantautrice giuliana e il musicista è stata una storia cresciuta in parallelo su due binari: da una parte l’unione familiare, dall’altra una profonda intesa professionale che ha visto Rigonat al fianco di Elisa in tappe fondamentali della sua carriera, tra tour, produzioni e arrangiamenti.

Dalla loro unione sono nati due figli: Emma Cecile, nel 2009, e Sebastian, nel 2013. A coronamento del percorso, nel settembre del 2015 la coppia si era detta “sì” nella cattedrale di San Eufemia a Grado, in Friuli-Venezia Giulia, con una cerimonia intima e fiabesca a cui avevano partecipato numerosi colleghi e amici del mondo della musica.

Un addio senza strappi per il bene dei figli

Da sempre restii al clamore mediatico e attenti a difendere la sfera privata, Elisa e Andrea stanno affrontando questo momento di transizione con la stessa sobrietà che ha distinto la loro unione. Secondo quanto filtra da fonti vicine alla coppia, la separazione sarebbe avvenuta in modo sereno e senza rancori.

A mantenere saldo il dialogo e la stima reciproca resta l’affetto per i due figli e il rispetto per una vita vissuta fianco a fianco per ben diciotto anni, tra successi sul palco e quotidianità domestica.

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