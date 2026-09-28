Olivia Rodrigo stupisce i suoi fan con un cambio d’abito sul palco: il vestito bianco si scioglie rivelando un completo rosso – Il video

L'effetto è stato studiato nel 2016 dallo stilista Hussein Chalaya come simbolo del cambiamento politico di Cuba

Olivia Rodrigo torna sui palchi mondiali con il suo Unraveled Tour. E non fa mancare i colpi di scena con un cambio d’abito live. Durante il suo concerto al People’s Bank Arena di Hartford in Connecticut, la cantante stava indossando un vestito bianco senza maniche che, colpito da una pioggia creata apposta per la performance, si è sfaldato, diventando un body rosso con una minigonna abbinata. L’effetto è stato studiato per mesi e si collega al nome del tour, traducibile come Mi svelo.

Un concerto, sei cambi d’abito

Per lo show, Olivia aveva programmato sei outfit che ricalcavano una scenografia divisa nelle quattro stagioni. Inizialmente la cantante era immersa in un’ambientazione primaverile, che poi si è tramutata in luoghi estivi e in crepuscoli autunnali. Di pari passo i vestiti seguivano l’evolversi delle stagioni, passando da un completo fucsia a un abito di pelle viola. L’ultima della performance è stata invece dedicata all’inverno e proprio in quel momento Olivia ha voluto stupire i suoi fan. Durante la canzone The Cure, l’abito bianco che stava indossando ha iniziato a disintegrarsi sotto la pioggia artificiale, dando spazio a body e gonna rossi.

Il tessuto pensato come simbolo di cambiamento politico

Il capo bianco era una creazione dello stilista Hussein Chalaya, che ha sviluppato un tessuto reattivo all’acqua. L’idea era stata pensata per la sua collezione Primavera 2016 e aveva un significato politico alla base, con riferimento alla situazione che Cuba stava vivendo. Quell’anno è stato emblematico per l’isola con la storica visita dell’allora presidente statunitense Barack Obama a L’Avana, la prima visita della Casa Bianca dopo 88 anni, e la morte di Fidel Castro. Nel pieno dei mutamenti politici e culturali, Chalaya ha pensato a un tessuto che rappresentasse la dissoluzione di un guscio esterno e potesse far emergere qualcosa di nuovo.

I look di Olivia spesso sessualizzati

L’intento di Olivia è di portare sempre delle novità durante i suoi concerti e l’obiettivo è stato centrato con questo cambio inaspettato. Una ragazza tra il pubblico ha ripreso interamente il cambio live e l’ha poi pubblicato sul suo account TikTok (sellyinstyles) attirando la curiosità sia dei fan sia di chi non segue la cantante. Sotto al post alcuni utenti hanno commentato «che bello», «incredibile» e «ho adorato questa parte».

Le performance di Olivia sono studiate molto tempo prima e danno spazio a capi unici nel loro stile ed effetti scenografici. Sui social, però, i suoi outfit vengono spesso criticati e soprattutto sessualizzati. In un’intervista al New York Times, per esempio, la cantante ha detto di ritenere «davvero inquietante» il fatto che per alcuni utenti i suoi vestiti siano provocanti. Per esempio, il suo look da babydoll è stato interpretato da molti come un completo seducente fatto per mostrare il proprio corpo. Olivia, invece, ha spiegato che l’outfit è ispirato a Kathleen Hanna e Courtney Love e nella sua intenzione non aveva nulla di provocatorio.