Emmy, trionfano “Widow’s Bay” e “The Pit”. L’omaggio a M.J. Fox per la lotta al Parkinson

14 statuette per la Serie Apple, riconoscimenti per il medical drama

“Widow’s Bay” trionfa agli Emmy Awards insieme a “The Pit”: La commedia horror ambientata in una cittadina del New England ha conquistato 14 statuette, tra cui quella per la miglior commedia. Il medical drama ha invece vinto il premio per il miglior prodotto drammatico durante la cerimonia più prestigiosa della televisione.

“Widow’s Bay” e “The Pit”

“Widow’s Bay”, serie di Apple TV, ha superato l’ultima stagione della precedente vincitrice “Hacks”, aggiudicandosi il premio per la miglior commedia. Jean Smart, protagonista di “Hacks”, ha vinto il suo quinto Emmy per l’interpretazione della stand-up comedian Deborah Vance, mentre Matthew Rhys è diventato la prima persona a vincere due premi come miglior attore protagonista nella stessa cerimonia, incluso uno per il ruolo di sindaco di una cittadina in “Widow’s Bay”. Smart invece è diventata la prima interprete a vincere l’Emmy come miglior attrice in una commedia per ogni stagione di una serie. Julia Louis-Dreyfus, vincitrice del premio come miglior attrice in una commedia per sei delle sette stagioni di “Veep”, è l’unica altra donna ad essersi avvicinata al traguardo raggiunto dalla Smart.

I premi e i discorsi

Nel ritirare i premi, i vincitori hanno evitato per lo più argomenti potenzialmente divisivi, limitandosi a ringraziare le proprie famiglie e i colleghi di cast. Noah Wyle, attore di “The Pitt”, ha definito «emozionante oltre ogni dire» la conquista del suo secondo Emmy consecutivo per il ruolo del dottor “Robby” Robinavitch nel medical drama di HBO Max ambientato in un centro traumatologico di Pittsburgh. Tra gli altri premi, Stephen Root, star di “Widow’s Bay”, ha battuto a sorpresa il favorito Harrison Ford (“Shrinking”) nella categoria miglior attore non protagonista in una commedia. “Widow’s Bay” ha conquistato anche i premi per la miglior attrice non protagonista, la regia e la sceneggiatura. Sommando i riconoscimenti tecnici e gli altri premi assegnati all’inizio del mese, la serie ha ottenuto 14 Emmy, un record per una commedia in una singola stagione.

Colbert

“The Late Show with Stephen Colbert” – cancellato dalla CBS e giunto all’ultima puntata proprio quest’anno – ha vinto il premio come miglior serie di varietà. Il giallo “DTF St. Louis” di HBO Max si è aggiudicato il premio per la miglior miniserie. Il premio per la miglior attrice in una serie drammatica è andato a Rhea Seehorn, interprete di una donna misantropa in conflitto con una mente collettiva aliena incredibilmente gentile nella serie “Pluribus“.

L’omaggio a Michael J. Fox

Durante la cerimonia, l’Academy ha reso omaggio a Michael J. Fox per il suo impegno a favore della ricerca e delle cure per il morbo di Parkinson. Parlando dalla sua sedia a rotelle, Fox ha affermato che il sostegno di Hollywood gli ha permesso di continuare a recitare anche dopo la diagnosi di Parkinson. «È successo perché mi siete stati vicini», ha detto al pubblico. Mariska Hargitay, protagonista della serie drammatica della NBC “Law & Order: Special Victims Unit”, ha condotto la cerimonia, rompendo con la tradizione di affidare il ruolo di presentatore a un comico. L’evento è stato trasmesso in diretta sulla NBC e in streaming su Peacock.

Lo sketch

In uno sketch preregistrato, il personaggio della Hargitay in “SVU”, Olivia Benson, ha cercato di mettere insieme gli indizi per capire se la cantante Taylor Swift – candidata agli Emmy quest’anno per un film-concerto – avrebbe partecipato alla cerimonia. La Swift è apparsa a sorpresa nello sketch nei panni di una detective alle prime armi, facendo notare che le categorie in cui era candidata erano state esaminate in una cerimonia separata la settimana precedente.