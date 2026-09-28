Federica Sciarelli ballerina per una notte, il tesoretto raddoppiato e l’incognita della giuria. Le rivelazioni di Milly Carlucci sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle

La ventunesima edizione di Ballando con le Stelle torna sabato 3 ottobre su Rai 1. Le anticipazioni di Milly Carlucci ospite a "Da noi… a ruota libera"

«È un nuovo inizio. Noi ci sentiamo nuovi, aggressivissimi». Il prossimo 3 ottobre “Ballando con le stelle” torna su Rai 1 con tredici coppie in gara e tantissime novità. Ieri, 27 settembre, ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera” Milly Carlucci ha raccontato anticipazioni e sorprese di questa ventunesima edizione.

Federica Sciarelli sarà ballerina per una notte

Innanzitutto, Federica Sciarelli “ballerina per una notte”. Lo storico volto di “Chi l’ha visto?”, che ha lasciato la conduzione dopo 22 anni affidando il programma all’ex inviata Raffaella Griggi, scenderà in pista sabato 3 ottobre. «Apriremo con Federica, una donna che stimo molto. Sarà scatenata con noi, è una donna rock. Non vedo l’ora di vederla in azione». Per la giornalista non è certo la prima esperienza di questo tipo, nel 2015 aveva partecipato come pattinatrice per una notte allo show “Notti sul ghiaccio”, condotto dalla stessa Carlucci.

Il tesoretto affidato a Francesca Fialdini e Simona Ventura

Un’altra grande novità riguarda il tesoretto, ossia il punteggio accumulato dal ballerino per una notte. Dopo il passaggio di Alberto Matano in giuria, il ruolo raddoppierà e verrà affidato a Francesca Fialdini e Simona Ventura, entrambe ex concorrenti. «Abbiamo cercato di mettere due personaggi che sono come il sole e la luna, forse della stessa natura ma molto diversi l’uno dall’altro. Due commentatrici a bordo campo, con due personalità spumeggianti ma totalmente diverse» ha svelato Carlucci.

Simone Di Pasquale in Sala delle Stelle

In Sala delle Stelle, nel ruolo che lo scorso anno era stato affidato a Massimiliano Rosolino e storicamente a Paolo Belli (l’anno scorso in gara), ci sarà questa volta Simone Di Pasquale. «È un grande impiccione, parla con tutti dietro le quinte, quindi chi meglio di lui?» ha dichiarato Milly Carlucci spiegando la sua scelta. Poi, riguardo alla decisione di Paolo Belli di fare un passo indietro dopo l’incidente mortale che lo ha visto coinvolto la scorsa estate, e per il quale il musicista è stato iscritto nel registro degli indagati: «È una vicenda tragica, di cui non voglio parlare. Lui ha deciso di fare un passo indietro e di non rientrare in televisione con Ballando, che è un luogo spensierato. Noi rispettiamo il suo dolore». Secondo quanto affermato dalla stessa Rai in una nota resa pubblica negli scorsi giorni, Belli continuerà in ogni caso a dare il suo apporto al programma collaborando dietro le quinte alla realizzazione di questa nuova edizione.

L’incognita giuria

La giuria, nel frattempo, rimane ancora un’incognita. «Sarà l’ultima cosa rivelata», ha dichiarato Carlucci. Dopo l’uscita di scena di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli il mistero aleggia soprattutto intorno a un unico nome, quello di Barbara D’Urso. Nelle scorse settimane la sua partecipazione era stata data prima per scontata, poi considerata sfumata a causa di presunte pretese contrattuali. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, invece, l’ex volto Mediaset avrebbe firmato il famoso contratto e sarebbe intenta a preparare le valigie. Confermati invece i giurati storici Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.