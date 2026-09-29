Colpo di scena a Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli

Sciolto il nodo del compenso. Ecco quando la notizia sarà data in via ufficiale

Barbara D’Urso entra fissa nel cast di Ballando con le Stelle. L’ex volto Mediaset occuperà la quinta poltrona della giuria nello show condotto da Milly Carlucci, prendendo il posto di Selvaggia Lucarelli. A svelare la svolta è Giuseppe Candela su Dagospia, che riferisce il raggiungimento dell’accordo economico definitivo tra la conduttrice e la Rai.

Sciolto il nodo del compenso

Se l’intesa sull’impostazione artistica era già stata definita da mesi, il vero nodo da sciogliere era legato al compenso, risolto solo nelle ultime ore. L’ufficializzazione dell’ingaggio è attesa per giovedì in occasione della conferenza stampa del programma, in vista del debutto della nuova stagione previsto per sabato 3 ottobre su Rai 1.