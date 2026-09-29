Bruno Vespa e l’operazione dopo la «caduta bruttissima», la mossa fatale mentre si esercitava: come si è fatto male – Il video

Per la prima volta il conduttore di Porta a porta rivela cosa lo ha portato d'urgenza all'ospedale Gemelli. L'incidente in casa e l'errore che lo ha fatto scivolare

Una caduta mentre faceva ginnastica, e nel giro di poche ore un intervento chirurgico. A raccontare cos’è successo è stato lo stesso Bruno Vespa, che ha parlato a L’Aquila, a margine dell’incontro con Gianni Letta al Prix Italia. Il conduttore di Porta a porta ha definito l’episodio «una caduta bruttissima», aggiungendo però di essere stato fortunato e che la visita oculistica è andata «perfetta». La dinamica, secondo la sua versione, è semplice: «Stavo facendo ginnastica e mi sono alzato, stupidamente non mi sono appoggiato». Da lì lo scivolone sul tappetino e l’impatto contro uno spigolo, che gli ha lasciato ferite sul volto e a un braccio.

Intervento al Gemelli: cosa hanno operato i medici

Vespa è stato soccorso e curato al Policlinico Gemelli di Roma, dove a occuparsi di lui è stata una squadra di specialisti. Il giornalista ha voluto ringraziare in particolare l’équipe di chirurgia maxillo-facciale e il reparto di ortopedia: «L’equipe del Gemelli è stata bravissima», ha detto, spiegando che sono intervenuti anche il direttore di ortopedia e i colleghi della maxillo-facciale. Il bilancio, nelle sue parole: «Mi hanno operato al naso e all’omero» e «mi hanno rimesso in sesto in cinque ore». Il risultato, ha concluso, è che gli hanno messo tutto «a posto perfettamente».

Vespa in tv con il volto segnato: la puntata con Meloni

La scena di Vespa visibilmente ferito in Tv era stata immagine difficile da ignorare in occasione dell’intervita a Giorgia Meloni. Il giornalista si era presentato con un occhio gonfio e il braccio immobilizzato, parlando di una «rovinosa caduta». Nonostante l’operazione appena subita, il conduttore aveva scelto di non saltare gli appuntamenti con la premier. Il 22 settembre ha condotto regolarmente la puntata con la presidente del Consiglio, che proprio prima di andare in onda aveva provato a convincerlo a rinviare. Lui però non ha voluto sentir ragioni.