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Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle: «Finora hanno parlato tutti di me, ora voglio farmi conoscere». E Carlucci corteggia Totti

01 Ottobre 2026 - 14:43 Antonia Verderosa
noemi bocchi ballando
La compagna dell’ex capitano della Roma sarà tra i concorrenti della nuova edizione, al via il 3 ottobre: «Mi mostrerò per quello che sono veramente». Milly Carlucci: «Tutti hanno deciso chi è senza conoscerla». E su Totti: «Lo corteggio da anni». La conduttrice parla anche dell’assenza di Selvaggia Lucarelli: «Mi aspetto un programma diverso»
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«Fino ad oggi tutti hanno parlato di me, tranne io». Noemi Bocchi spiega così la scelta di partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via sabato 3 ottobre su Rai1. La compagna di Francesco Totti sarà tra i concorrenti della ventunesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci e promette di mostrarsi al pubblico senza filtri: «Mi mostrerò per quello che sono veramente».

«Non so se a spingermi a partecipare sia stato il coraggio, non so se ce l’ho, ma ci provo», ha raccontato Bocchi durante la conferenza stampa di presentazione. «Mi sto impegnando molto, non pensavo fosse così difficile. Spero di riuscire a ballare al meglio e a farmi conoscere». Carlucci ha spiegato di averla scelta anche per provare a scardinare l’immagine costruita intorno a lei negli ultimi anni: «Il fatto di essere la compagna di Francesco Totti le ha creato un’attenzione spasmodica. Tutti hanno deciso chi è Noemi senza conoscerla».

Totti a Ballando? «Lo corteggio da anni»

E proprio Totti potrebbe finire, prima o poi, sulla pista del programma. Alla domanda su un possibile coinvolgimento dell’ex capitano della Roma come “ballerino per una notte”, Carlucci ha risposto: «Lo corteggio da anni, ma si vergogna a ballare. Chissà se vedendo Noemi felice si possa convincere». Bocchi ha confermato le resistenze del compagno: «Questa estate gli ho chiesto di aiutarmi a ballare, ma ha rifiutato».

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La nuova giuria senza Selvaggia Lucarelli

Quella che partirà il 3 ottobre sarà anche la prima edizione senza Selvaggia Lucarelli in giuria, dopo il suo passaggio a Mediaset come opinionista del Grande Fratello. Alla domanda se la sua assenza renderà il programma più tranquillo, Carlucci non si sbilancia: «La partita nasce da quello che succede in pista». La conduttrice si aspetta però un cambiamento: «Una delle sfide di questa ventunesima edizione è proprio quella di aver cambiato completamente pelle. Non so quale sarà la temperatura del racconto, ma io sarò comunque diversa».

La nuova edizione andrà in onda in prima serata su Rai1 dal nuovo studio “Pippo Baudo” di Saxa Rubra, inaugurato il primo ottobre.

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