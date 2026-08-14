Noemi Bocchi parteciperà a Ballando con le stelle: l’annuncio sui social con Totti – Il video

La compagna dell'ex capitano della Roma entra nel cast della nuova stagione, al via il 3 ottobre.

Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, ha annunciato con un video sui social la sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle. In un video pubblicato su Instagram, la designer si mostra mentre balla e prova alcuni passi di moonwalk davanti a un video di Michael Jackson. A fare da sottofondo c’è proprio la voce di Totti, che la prende scherzosamente in giro.

Il video comparso sui social

Nel filmato, mentre Bocchi balla, Totti le chiede che cosa stia facendo. Lei gli domanda se non assomigli a Michael Jackson e lui risponde ironicamente: «Uguale proprio». Al termine del video, Bocchi dà appuntamento ai suoi follower: «Ragazzi, ci vediamo presto». La partecipazione a Ballando con le stelle segna così il debutto di Bocchi nel cast del programma condotto da Milly Carlucci, che tornerà in onda dal 3 ottobre. Tra i concorrenti della nuova stagione, oltre a Bocchi, sono già stati annunciati Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti ed Eugenio Finardi.

Chissà, invece, se Totti potrebbe tornare a salire sulla piasta da ballo del programma. L’ex calciatore era già stato superospite nel 2025 a Sognando Ballando con le stelle e negli anni era stato più volte corteggiato dalla produzione.