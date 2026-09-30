Mengoni e i biglietti fino a 230 euro per lo show senza telefoni e social (e brani famosi). Scoppia la polemica: «Quei soldi ci servono per le tasse»

Il cantante ha paragonato le serate a una cena stellata e sostiene che il prezzo dei biglietti sia corretto nei confronti di chi è coinvolto nel progetto. Perché lo attaccano sul nuovo impegno in un locale riservatissimo di Milano

«Stiamo normalizzando pagare 200 euro per Mengoni». È la polemica nata attorno all’annuncio del nuovo progetto di Marco Mengoni, il club Allo Sbagliato che dal 5 novembre al 19 dicembre animerà le serate milanesi. Nonostante la novità artistica sia stata apprezzata per l’intento di creare una festa innovativa, a far discutere online sono i costi dei biglietti: dai 115 ai 230 euro.

Che cos’è il progetto Allo Sbagliato

Mengoni vestirà i panni di un direttore artistico con un format in stile residency, ovvero uno show di più date tutte nello stesso posto. Il cantante ha scelto Milano, nello specifico gli spazi dell’ex Teatro Principe per lanciare l’iniziativa, proponendo 26 serate, quattro a settimana, per soli 500 spettatori, in cui non si potrà usare il telefono per fare video o foto. I cellulari, infatti, verranno riposti in una busta sigillata all’ingresso per rendere il locale «offline». Soprattutto, ha specificato Mengoni, «non canterò Due vite. Non canterò L’essenziale. Non canterò tutti i miei grandi successi». Al contrario verrà dato spazio ai brani meno conosciuti e ad altri artisti con una scaletta che mescola generi, canzoni originali e cover internazionali.

Perché i biglietti arrivano a 200 euro

Il biglietto varia in base al posto. Si parte da 115 euro per stare in piedi in galleria o in platea, si sale a 172,50 per uno dei 71 posti a sedere davanti o di fianco al palco e si arriva a 230 per le sedie d’onore, quelle dietro alla band. Lanciando l’evento, Mengoni ha parlato di «un’esperienza di lusso». «La vedo come una cena fuori che fai una volta all’anno: un momento speciale, da vivere senza pensare a postare video» ha detto in una dichiarazione pubblica ripresa da Adnkronos. Specificando anche che i costi alti serviranno per pagare «le tante persone che lavorano dietro le quinte».

Sui social la critica ai prezzi

Su X non sono mancati i commenti negativi riferiti proprio ai prezzi. Secondo un’utente «non si tratta di pubblico intimo, ma elitario» e non avrebbe senso giustificare il costo della serata paragonandolo a esperienze stellate. E neanche nascondersi dietro al giusto stipendio da dare ai dipendenti. «Ma prima non li pagavano? E i lavoratori che stanno davanti, ossia i fan, invece non contano?». Un altro utente, invece, guarda al passato. «Nel 2009 i biglietti costavano 34 euro e mangiavano lo stesso tutte le famiglie». E rincara ancora la dose: «Spoiler: quei 200 euro a noi servono per pagare le tasse, non per andare dallo stellato che forse puoi permettertelo tu».

I fan difendono Mengoni: «Non lo fa per una questione economica»

Tra le critiche, però, ci sono state anche voci a difesa del progetto. Alcuni fan ricordano che Mengoni ha chiuso il tour negli stadi del 2025 con oltre 670mila biglietti venduti, quindi il suo intento non è guadagnare ulteriormente. Inoltre, sostengono che il pubblico spenda volentieri cifre simili altrove e che i prezzi per andare Allo Sbagliato siano giusti e nella norma.