Harry Styles torna in Italia, le tappe del Together Together Tour 2027 al Circo Massimo di Roma: le date e come comprare i biglietti – Il video

Il cantante non si esibiva davanti ai fan italiani dall'evento a Campovolo del 2023. Gli indizi dell'annuncio con cartelloni pubblicitari nelle città europee

Mentre il Madison Square Garden di New York sta ancora ballando sulle note del suo ultimo album, Harry Styles annuncia le date del Together Together Tour 2027. A distanza di tre anni dall’ultima esibizione in Italia, il 23 luglio 2023 a Campovolo, il cantante britannico ed ex membro degli One Direction torna con due concerti a Roma. Le due serate si terranno il 7 e l’8 agosto al Circo Massimo e verranno aperte dagli LCD Soundsystem.

Il ritorno di Harry Styles nel 2026

Quest’anno Harry Styles è tornato sulla scena musicale dopo una pausa di quattro anni, nella quale ha vissuto proprio nella capitale italiana, dedicandosi ai suoi hobby, come la corsa. I primi indizi del suo come-back erano arrivati a gennaio con alcuni cartelloni comparsi nelle principali città europee. Poi il nuovo singolo, Aperture, e dopo qualche settimana il suo quarto album da solista, Kiss all the time. Disco occasionally. Styles è subito partito con il tour del 2026, scegliendo come uniche tappe europee Amsterdam e Londra, per poi spostarsi in America e in Australia. La particolarità di questa tournée è stata la scelta di fare molte date, ma in poche città. È la cosiddetta “residency musicale”, formula che permette agli artisti di creare scenografie più complesse. In questi giorni, Harry Styles è impegnato proprio nelle sue 30 date al Madison Square Garden di New York, che lo vedranno sul palco ogni mercoledì, venerdì e sabato fino a ottobre.

Per il 2027 il cantante ha deciso di accontentare tutte le sue fan, specialmente quelle che non hanno potuto spostarsi per vederlo dal vivo nella prima parte del suo nuovo tour. Con un post su Instagram, ha annunciato che farà due o tre concerti per ogni città selezionata. Si partirà il 2 e 3 aprile a Phoenix, poi il 9 e 10 aprile a Dallas e il 23 e 24 aprile a Los Angels. A maggio l’artista arriverà a Toronto il 7 e 8, ad Atlanta il 21 e 22 e a Chicago il 28 e 29. Poi volerà in Europa, iniziando a luglio con Berlino (il 2 e 3), Parigi (il 16 e 17) e Madrid (il 30 e 31). Esibendosi a Roma il 7 e 8 agosto, Harry si sposterà poi a Dublino il 18 e 20 dello stesso mese, concludendo a Londra il 25, 27 e 28 agosto. Per ogni data, il cantante porterà con sé uno special guest diverso, tra cui Tinashe, Kylie Minogue e Baby Rose.

I biglietti per le date italiane saranno disponibili da lunedì 14 settembre. I possessori delle carte AMEX potranno accedere all’AMEX Presale dalle ore 9, mentre la vendita generale sarà aperta dalle 16. Il costo dei biglietti sarà reso pubblico con l’inizio della presale.

Gli indizi del come back

I fan di Harry Styles avevano già intuito l’annuncio imminente dopo la comparsa di teaser e anticipazioni. A Berlino negli ultimi giorni erano comparsi 12 cartelloni pubblicitari con sopra delle faccine blu, gialle, arancioni e rosa e la scritta “10 settembre”. Un segnale chiaro per il suo pubblico, in quanto Styles aveva già utilizzato quelle icone nella sua comunicazione, per esempio nella newsletter o nei francobolli usati nelle lettere inviati alle fan. E soprattutto una speranza per le fan italiane, in quanto gli stessi cartelloni sono comparsi a inizio settimana a Milano e Roma. A suggerire un tour nel 2027 è stata poi la pagina Instagram ufficiale togethertogether27, in cui il numero è stato inteso come allusione all’anno.

Il legame con Roma

Il post su Instagram ha confermato i sospetti del pubblico. Per gli italiani le due date a Roma hanno un significato speciale. Innanzitutto perché il cantante non si esibisce nel Paese dal suo concerto alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, del luglio 2023. Spettacolo che aveva chiuso il suo precedente tour mondiale davanti a oltre 100 mila persone, prima del ritiro a vita privata. Ma soprattutto Styles ha un rapporto particolare con la capitale, dove ha scelto di vivere stabilmente per i 3 anni di pausa. Il cantante è stato ripreso in più momenti mentre girava per le strade romane con le bici elettriche, faceva la spesa o camminava con la fidanzata di Zoë Kravitz. «Era giunto il momento per me di fermarmi un po’ e dedicare attenzione ad altri aspetti della mia vita. Ricordo di essere entrato in un bar, di essermi seduto, di aver ordinato un caffè e di aver pensato: non ricordo l’ultima volta che mi sono seduto e ho preso un caffè» ha detto Harry Styles in una delle prime interviste realizzata dopo l’uscita del suo quarto album. «Ho capito il piacere di vivere il momento presente in ciò che si sta facendo. I romani sono i migliori in questo: è la loro specialità» ha poi specificato.

L’estate romana di concerti

A festeggiare l’annuncio non sono stati solo i fan, ma anche l’assessore del comune di Roma Alessandro Onorato che ha commentato: «Finalmente lo possiamo annunciare: Harry Styles farà due concerti indimenticabili a Roma che entreranno nella storia della musica live. Saranno due serate uniche 7 e 8 Agosto, al Circo Massimo. Promessa mantenuta». Aggiungendo: «E le sorprese per la prossima estate non sono ancora finite…». Il cantante britannico, infatti, potrebbe non essere l’unica pop-star ad andare a Roma. Anche se non ancora annunciato ufficialmente, gli Oasis potrebbero esibirsi il 24 e il 25 luglio 2027 allo Stadio Olimpico. Le date comparirebbero in un calendario provvisorio del tour, spoilerato dal The Sun.