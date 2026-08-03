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Harry Styles scivola sul palco bagnato dalla pioggia, poi si mette in posa e continua a cantare: lo show a Città del Messico – Il video

03 Agosto 2026 - 22:45 Cecilia Dardana
Incidente senza conseguenze per la popstar britannica durante la seconda tappa messicana del suo tour. Caduto a terra mentre eseguiva "Are You Listening Yet?", il cantante ha continuato l'esibizione disteso sul palco prima di rialzarsi tra gli applausi del pubblico
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Durante il concerto di sabato 1° agosto allo stadio GNP Seguros di Città del Messico, la pioggia battente ha reso scivolosa la superficie del palco, tradendo Harry Styles. Mentre si esibiva sulle note del brano Are You Listening Yet?, il cantautore britannico ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro sotto gli occhi di decine di migliaia di fan. Non è il primo imprevisto durante i suoi concerti: a giugno a Wembley, il cantante si era strozzato con l’acqua ed era crollato a terra seminando il panico tra il pubblico.

La caduta e la reazione

Nonostante la scivolata, lo show non si è fermato nemmeno per un istante. Indossando un vistoso blazer rosso e una cravatta floreale, Styles è finito a terra sulla pedana bagnata ma ha mantenuto salda la presa sul microfono, continuando a cantare l’attacco del pezzo senza perdere un colpo. Dopo qualche secondo trascorso sdraiato a terra a regalare sorrisi e pose ironiche al pubblico incredulo, l’artista si è rialzato con disinvoltura, accolto da un’ovazione collettiva. L’episodio si è risolto senza alcuna conseguenza fisica per la popstar, che ha poi proseguito la scaletta della serata a pieno ritmo.

Il tour nei palazzetti e il record a Wembley

Quello dello stadio GNP Seguros rappresentava il secondo dei sei appuntamenti messicani previsti dal suo calendario. La tournée mondiale accompagna il nuovo progetto discografico di Harry Styles, pubblicato lo scorso marzo, e arriva a seguito del clamoroso primato registrato in Europa, dove l’ex One Direction ha collezionato il record storico di dodici serate consecutive allo stadio di Wembley a Londra.

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