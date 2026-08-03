Ariana Grande si prende una pausa: sulla scelta pesa anche il suo rapporto con il pubblico

Dopo la chiusura del tour l'artista si fermerà. Ma a novembre sarà al cinema con Focker-in-Law, l'ultimo capitolo dell'amata saga di Ti presento i miei, al fianco di Ben Stiller e Robert De Niro

Pausa a tempo indeterminato, Ariana Grande, 33 anni, popstar e attrice tra le più famose nel mondo, affida tramite il suo staff alla rivista People un annuncio ufficiale. «Ariana si prenderà una pausa dalla vita pubblica dopo aver completato l’Eternal Sunshine Tour – si legge nella dichiarazione – Non vede l’ora di concludere il tour in bellezza, in salute e con gioia, per poi prendersi una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, che l’hanno portata a un’incessante e continua attenzione da parte del pubblico. Questo tour è stata una bellissima esperienza per lei. Ama i suoi fan e ha amato ogni singolo minuto di questo tour».

Secondo quanto riportato da People pare che Ariana Grande, ben tre Grammy finora all’attivo, interromperà anche l’attività teatrale, non prenderà infatti parte alla riedizione di Sunday in the Park with George di Stephen Sondheim, prevista nel West End londinese la prossima stagione insieme a Jonathan Bailey, co-protagonista di Grande nel colossal Wicked. Prossimamente dunque il pubblico potrà ritrovare la sua beniamina giusto al cinema, il prossimo 25 novembre, quando uscirà Focker-in-Law, l’ultimo capitolo dell’amata saga di Ti presento i miei, al fianco di Ben Stiller e Robert De Niro. Comunque per molti la scelta non risulterà spiazzante dato che la popstar aveva già annunciato un anno fa la possibilità di smettere con la musica.

Le ragioni dello stop

Ariana Grande è stata una delle protagoniste indiscusse dello showbiz globale da quando fu scoperta grazie musical Broadway 13 che le ha permesso di sbarcare in tv e ottenere un grande successo ricoprendo il ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Victorious. Da lì in poi la strada verso una popolarità gigante, che l’ha portata a essere considerata dal Time, nel 2016 e nel 2019, come una delle 100 persone più influenti al mondo, e da Rolling Stones uno dei 50 talenti vocali dell’intera storia della musica.

Un grande successo che inevitabilmente si è portato dietro una grande responsabilità, soprattutto nella gestione del rapporto con il pubblico, una cosa che Ariana Grande ha sempre sofferto fino al punto di metterlo al centro dell’ultimo album, Petal, che, secondo quanto riferito sempre a People da una fonte vicina all’artista sarebbe «un inno al rapporto di amore-odio con il pubblico e alla sua tossicità. Questo album – ha aggiunto – non parla di alcun partner romantico o di una rottura sentimentale». Una sorpresa? Relativamente. Nel 2024 infatti nel brano Yes, and?, contenuto nell’album Eternal Sunshine, la ragazza di Boca Raton canta «La mia faccia è seduta, non ho bisogno di travestimenti / Non commentare il mio corpo, non rispondere / I tuoi affari sono tuoi e i miei sono miei». A proposito di corpo, il tema è tornato violentemente dopo l’uscita del videoclip di Petal in cui molti fans hanno ritenuto il suo dimagrimento eccessivo.