Temptation Island cambia giorno, la mossa di Mediaset per il finale di stagione: quando finisce il reality

Nuova programmazione per il reality delle coppie. Quante puntate mancano ancora e l'ipotesi degli speciali ad agosto

Con la fase finale dei Mondiali 2026 che entra nel vivo, anche una macchina da ascolti come Temptation Island deve fare i conti con la concorrenza. Mediaset ha deciso di rivedere la collocazione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, spostandolo dal mercoledì al lunedì sera su Canale 5. Una scelta che punta a blindare uno dei prodotti più seguiti della stagione estiva della rete.

Perché il passaggio al lunedì era già previsto

Il cambio di collocazione era circolato fin da prima del debutto del 24 giugno, proprio per evitare lo scontro diretto con le partite dei Mondiali più seguite. Nelle prossime settimane il torneo entrerà nella fase più calda, quella che porta alla finale del 19 luglio, e le partite potrebbero erodere pubblico al reality sentimentale. Nonostante l’assenza della Nazionale italiana, gli ascolti dei Mondiali su Rai 1 restano comunque solidi, un motivo in più per evitare la sovrapposizione.

Quando vanno in onda le prossime puntate di Temptation Island

Il nuovo palinsesto prevede un ritmo più serrato, che dovrebbe far correre più rapidamente le crisi di coppia e i falò di confronto tra i protagonisti nel resort in Calabria. Secondo il giornalista Davide Maggio, l’obiettivo di Mediaset resta quello che concludere il reality entro agosto. Così magari da avere anche il tempo di trasmettere il post programma, con l’aggiornamento sulle coppie a un mese dal reality. Secondo Dagospia, invece, le puntate sarebbero otto. Anche se le ultime due date non sono state ancora comunicate. Ecco le prossime date confermate: