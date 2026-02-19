Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
CULTURA & SPETTACOLODimissioniLombardiaMilanoOlimpiadi 2026RaiTv

Paolo Petrecca lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi: il passo indietro del direttore di Rai Sport dopo gaffe e polemiche

19 Febbraio 2026 - 11:26 Ugo Milano
embed
petrecca rai
petrecca rai
La responsabilità sarà affidata in via transitoria a Marco Lollobrigida

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La responsabilità di Rai Sport sarà affidata in via transitoria a Marco Lollobrigida. Lo annuncia la Rai in una nota.

Il passo indietro dopo le gaffe e le polemiche

Il passo indietro di Petrecca è arrivato dopo che il direttore di Rai Sport è finito al centro delle polemiche per i numerosi errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver rivelato l’ingresso a sorpresa di Sergio Mattarella. La vicenda è valsa numerose critiche alla Rai sia da fuori che dalla redazione di Rai Sport, che aveva annunciato uno sciopero alla fine dei Giochi. A sostegno della protesta è stato anche attuato uno sciopero delle firme dei giornalisti dei tg e dei gr. Petrecca, inoltre, è finito al centro di nuove contestazioni anche per le “spese pazze” della sua direzione, lievitate – secondo indiscrezioni di stampa – a suon di assunzioni, promozioni e gratifiche e consulenze esterne.

Chi è Marco Lollobrigida

A prendere il suo posto, seppur provvisoriamente, sarà Marco Lollobrigida, telecronista sportivo, conduttore di Radio 2 nel pallone e attuale vicedirettore di Rai Sport. Il suo nonno paterno di Marco era un cugino del padre dell’attrice Gina Lollobrigida. Pertanto, il futuro direttore di Rai Sport è imparentato anche con Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, e Francesca Lollobrigida, pattinatrice e campionessa olimpica.

Foto copertina: ANSA/Fabio Cimaglia | Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, a un evento di Fratelli d’Italia

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

La finta rissa tra Brad Pitt e Tom Cruise che fa tremare Hollywood: «Per noi è finita» – Il video

2.

La figlia di Totti lasciata sola a casa, cade l’accusa di Ilary Blasi: la decisione del giudice anche su Noemi Bocchi e la tata

3.

Tutte le botte che ha preso Valerio Staffelli: «Nasi rotti, calci e pugni: ma non ho mai mollato»

4.

La carta Pokémon che vale 16,5 milioni, l’affare dello youtuber Logan Paul: chi l’ha comprata e perché vale così tanto – Foto

5.

Crozza-Mattarella spegne la lite tra Nordio e Gratteri: «Ora al governo metto la Brignone» – Il video

leggi anche
olimpiadi 2026 milano auro bulbarelli telecronaca rai cerimonia chiusura
ATTUALITÀ

La Rai ripesca Auro Bulbarelli per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, chi ci sarà con lui: la mossa dopo le polemiche per le gaffe di Petrecca

Di Bruno Gaetani
paolo-petrecca-rai polemica collaboratrici esterne
CULTURA & SPETTACOLO

Paolo Petrecca e la polemica sulle collaboratrici esterne a Rai Sport

Di Alba Romano
duetto-geppi-elio-petrecca
CULTURA & SPETTACOLO

Geppi Cucciari ed Elio prendono in giro le Olimpiadi di Petrecca, l’esilarante duetto: «Faceva il Paolo ma non era il suo mestier» – Il video

Di Ugo Milano