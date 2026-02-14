Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
ATTUALITÀInformazioneLombardiaMilanoOlimpiadi 2026RaiTv

La Rai ripesca Auro Bulbarelli per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, chi ci sarà con lui: la mossa dopo le polemiche per le gaffe di Petrecca

14 Febbraio 2026 - 13:28 Bruno Gaetani
embed
olimpiadi 2026 milano auro bulbarelli telecronaca rai cerimonia chiusura
olimpiadi 2026 milano auro bulbarelli telecronaca rai cerimonia chiusura
Il giornalista avrebbe dovuto condurre anche la cerimonia di apertura a San Siro, ma fu estromesso per aver rivelato l'ingresso a sorpresa di Mattarella

Sarà Auro Bulbarelli, secondo quanto si apprende, a condurre la telecronaca sulla Rai della cerimonia conclusiva delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il giornalista era stato estromesso dalla telecronaca della cerimonia di apertura dopo che si era lasciato sfuggire una «sorpresa» relativa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, allo stadio di San Siro. Da lì la scelta del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, di cimentarsi nella telecronaca, seppur con risultati decisamente non brillanti.

Le polemiche contro Petrecca e lo sciopero delle firme in Rai

All’indomani dell’apertura dei Giochi invernali, la Rai è stata travolta dalle polemiche proprio per la telecronaca zeppa di errori e gaffe da parte di Petrecca. A mobilitarsi sono stati gli stessi giornalisti del servizio pubblico, che venerdì 13 febbraio hanno proclamato uno sciopero delle firme e promettono nuove agitazioni dopo la conclusione delle Olimpiadi.

La telecronaca della cerimonia di chiusura dei Giochi

Nelle redazioni della Rai si comincia a vociferare di un possibile cambio alla guida di Rai Sport al termine dei Giochi Invernali. Nel frattempo, Petrecca resta lì dov’è, ma non condurrà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. Al suo posto ci sarà proprio Auro Bulbarelli, accompagnato dal soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente proprio dell’Arena di Verona. 

Foto copertina: ANSA/Fabio Frustaci | Auro Bulbarelli, ex direttore di Rai Sport, in una foto del 2019

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il Vaticano contro i Cavalieri di Malta: «Vogliono affittare gli spazi dell’ambulatorio dei poveri»

2.

L’espianto, l’errore, il trapianto: tutta la storia del bambino dal cuore bruciato

3.

Il bimbo con il cuore danneggiato è al primo posto della lista dei trapianti. Il ministero: «Cerchiamo donatori anche all’estero»

4.

Frosinone, bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia: il padre la salva e uccide il cane a coltellate

5.

I sei hacker ventenni che hanno usato le email di polizia e carabinieri

leggi anche
paolo-petrecca-rai polemica collaboratrici esterne
CULTURA & SPETTACOLO

Paolo Petrecca e la polemica sulle collaboratrici esterne a Rai Sport

Di Alba Romano
duetto-geppi-elio-petrecca
CULTURA & SPETTACOLO

Geppi Cucciari ed Elio prendono in giro le Olimpiadi di Petrecca, l’esilarante duetto: «Faceva il Paolo ma non era il suo mestier» – Il video

Di Ugo Milano
paolo petrecca rai sport
ECONOMIA & LAVORO

Consulenze, promozioni e budget gonfiati: le spese pazze di Petrecca a carico dei contribuenti. Rai in sciopero contro le mancate dimissioni

Di Cecilia Dardana
bulbarelli
CULTURA & SPETTACOLO

Petrecca, il vice Bulbarelli e la «sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi». Ora il Colle non ci sta e avvisa Lilli Gruber: «Mai intervenuti sulla Rai»

Di Stefania Carboni