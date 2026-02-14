La Rai ripesca Auro Bulbarelli per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, chi ci sarà con lui: la mossa dopo le polemiche per le gaffe di Petrecca

Il giornalista avrebbe dovuto condurre anche la cerimonia di apertura a San Siro, ma fu estromesso per aver rivelato l'ingresso a sorpresa di Mattarella

Sarà Auro Bulbarelli, secondo quanto si apprende, a condurre la telecronaca sulla Rai della cerimonia conclusiva delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il giornalista era stato estromesso dalla telecronaca della cerimonia di apertura dopo che si era lasciato sfuggire una «sorpresa» relativa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, allo stadio di San Siro. Da lì la scelta del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, di cimentarsi nella telecronaca, seppur con risultati decisamente non brillanti.

Le polemiche contro Petrecca e lo sciopero delle firme in Rai

All’indomani dell’apertura dei Giochi invernali, la Rai è stata travolta dalle polemiche proprio per la telecronaca zeppa di errori e gaffe da parte di Petrecca. A mobilitarsi sono stati gli stessi giornalisti del servizio pubblico, che venerdì 13 febbraio hanno proclamato uno sciopero delle firme e promettono nuove agitazioni dopo la conclusione delle Olimpiadi.

La telecronaca della cerimonia di chiusura dei Giochi

Nelle redazioni della Rai si comincia a vociferare di un possibile cambio alla guida di Rai Sport al termine dei Giochi Invernali. Nel frattempo, Petrecca resta lì dov’è, ma non condurrà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. Al suo posto ci sarà proprio Auro Bulbarelli, accompagnato dal soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente proprio dell’Arena di Verona.

Foto copertina: ANSA/Fabio Frustaci | Auro Bulbarelli, ex direttore di Rai Sport, in una foto del 2019