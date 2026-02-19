Paolo Petrecca e il misterioso post dopo l’annuncio delle dimissioni: «Uno di voi mi tradirà»

Il dirigente di viale Mazzini non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma ha pubblicata una storia su Instagram che cita un passo del vangelo secondo Matteo

Ufficialmente, la Rai non ha licenziato Paolo Petrecca, né lo ha costretto a cambiare ruolo. La nota di viale Mazzini, al contrario, sottolinea come sia proprio il direttore di Rai Sport ad aver rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Eppure, a giudicare dalle prime reazioni a caldo, Petrecca non sembra aver preso la decisione a cuor leggero. Anzi, sembra decisamente rancoroso.

La citazione del vangelo

Poche ore dopo la nota ufficiale della Rai, Petrecca non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, limitandosi a una criptica storia pubblicata su Instagram. L’immagine mostra un dipinto dell’apostolo Matteo, con riferimento ai versetti del Vangelo 26, 20-29. La scena che evoca il direttore dimissionario di Rai Sport è una delle più iconiche della Bibbia, quella in cui Gesù – durante l’Ultima cena – annuncia agli apostoli: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà».

A chi si riferisce Petrecca?

Proprio come accade tra gli apostoli nella Bibbia, anche in Rai è partito un tam tam. A chi si riferirà Petrecca? Forse all’amministratore delegato Giampaolo Rossi, oppure al suo successore, Marco Lollobrigida, che lo sostituirà ad interim. O, ancora, ai giornalisti della redazione che gli sono rivoltati contro. Difficile dirlo, ma a giudicare dal messaggio criptico postato sui social, Petrecca sembra ricondurre le sue dimissioni forzate alla decisione presa da qualche collega della Rai. E non, come sembrano pensare tutti gli altri, alla figuraccia che ha fatto fare al servizio pubblico con le numerose gaffe fatte durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Instagram | La IG story pubblicata da Paolo Petrecca

Foto copertina: ANSA/Fabio Frustaci | Paolo Petrecca, direttore dimissionario di Rai Sport