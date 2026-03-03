Guerra Israele-Usa-Iran, l’attacco all’ambasciata statunitense a Riad. Netanyahu: «Teheran voleva l’atomica» – La diretta

Trump promette una risposta a Teheran. L'Australia: attaccata una nostra base. L'Arabia Saudita ferma i droni

Nel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni. Non sono stati segnalati feriti. Il presidente di Israele Benjamin Netanyahu ha detto che l’Iran stava costruendo siti nucleari mentre Donald Trump ha promesso una risposta all’attacco all’ambasciata.