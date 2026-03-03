Guerra Israele-Usa-Iran, l’attacco all’ambasciata statunitense a Riad. Netanyahu: «Teheran voleva l’atomica» – La diretta
Nel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni. Non sono stati segnalati feriti. Il presidente di Israele Benjamin Netanyahu ha detto che l’Iran stava costruendo siti nucleari mentre Donald Trump ha promesso una risposta all’attacco all’ambasciata.
L'esercito Usa: distrutti posti di comando Irgc
L’esercito statunitense ha affermato di avere distrutto posti di comando, basi di lancio di missili e droni e difese aeree del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica (Irgc) in Iran. «Le forze statunitensi hanno distrutto le strutture di comando e controllo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, le capacita’ di difesa aerea iraniane, basi di lancio di missili e droni e aeroporti militari durante operazioni prolungate. Continueremo a intraprendere azioni decisive contro le minacce imminenti poste dal regime iraniano», ha scritto il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) su X.
Iran: Russia e Arabia Saudita chiedono la fine immediata delle ostilità
Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud hanno chiesto la fine immediata delle ostilità in Medio Oriente, come riferito dal ministero degli Esteri russo in una nota sul suo sito web, riportata da Interfax. «Il ministro degli Esteri russo Lavrov e il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saudhanno parlato telefonicamente il 2 marzo. I ministri hanno scambiato opinioni sulla situazione in Iran a seguito dell’aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran», fa sapere Mosca in una nota. Russia e Arabia Saudita chiedono «la fine immediata di qualsiasi ostilità e misure urgenti per prevenire attacchi contro civili e infrastrutture civili sia in Iran che nei paesi limitrofi», si legge. Le parti hanno inoltre riconosciuto «le conseguenze imprevedibili che l’escalation senza precedenti del conflitto potrebbe avere per l’intera regione». E «hanno espresso preoccupazione per i rischi che paesi terzi, in primo luogo gli stati arabi del Golfo Persico, vengano coinvolti nel conflitto».
I pasdaran: attacco riuscito alla base Usa in Bahrein
I pasdaran affermano di aver effettuato questa mattina un «massiccio attacco con droni e missili» contro una base aerea statunitense nella zona di Sheikh Isa, in Bahrein. Lo riporta Al Jazeera. Avrebbero lanciato 20 droni e tre missili, «distruggendo l’edificio principale del comando e del quartier generale della base aerea statunitense e incendiando i serbatoi di carburante». Non ci sono stati commenti immediati dal Bahrein.
L'Arabia Saudita: otto droni intercettati
Il ministero della Difesa saudita ha annunciato di aver intercettato otto droni nei pressi della capitale Riyadh e della città di Al-Kharg (o Al-Kharj), nell’Arabia Saudita centrale. «Otto droni sono stati intercettati e distrutti nei pressi delle città di Riyadh e Al-Kharg», ha scritto il maggiore generale Turki al-Malki, portavoce del ministero, su X.
L'Australia: colpita una nostra base
L’Australia afferma che l’Iran ha colpito una base utilizzata dalle sue truppe vicino a Dubai. Il Ministro della Difesa australiano Richard Marles ha affermato che le forze iraniane hanno colpito la base aerea di Al Minhad, dove sono di stanza le truppe australiane, la prima notte del conflitto. Ha affermato che tutti i soldati australiani sono «al sicuro e presenti» e che circa 100 di loro sono di stanza in Medio Oriente. La maggior parte di loro ha sede negli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto.
Netanyahu: l'Iran costruiva siti nucleari
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’Iran stava costruendo nuovi siti per armi nucleari che sarebbero stati impossibili da attaccare nel giro di pochi mesi, rendendo urgente l’attacco al Paese. «Hanno iniziato a costruire nuovi siti, nuovi luoghi, bunker sotterranei, che avrebbero reso immuni i loro programmi di missili balistici e di bombe atomiche nel giro di pochi mesi», ha dichiarato Netanyahu a Fox News. «Se non si interviene ora, non si potrà intervenire in futuro». Netanyahu ha anche affermato che «l’Iran grida ‘Morte all’America’ e ‘Morte a Israele’ da anni. Gli iraniani hanno bombardato le ambasciate statunitensi, hanno tentato due volte di assassinare Trump, hanno ucciso i propri cittadini e hanno dispiegato una rete terroristica. Questo è un regime impegnato a danneggiare l’America», ha aggiunto. «Era imperativo agire subito e avevamo bisogno di un nuovo alleato come Trump per farlo. Dovevamo agire subito, altrimenti l’Iran avrebbe ottenuto l’immunità».
L'attacco all'ambasciata Usa
L’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni presumibilmente collegati all’Iran, ma non sono stati segnalati feriti, hanno riferito alla Cnn fonti. Il ministero della Difesa saudita ha confermato che l’ambasciata statunitense a Riyadh è stata attaccata da due droni, causando un «piccolo incendio e lievi danni all’edificio». In seguito il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) dell’Iran ha dichiarato di aver avviato le operazioni per distruggere i centri politici americani nella regione. «L’esplosione all’ambasciata di Washington a Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita, e’ un passo in questa direzione», ha scritto l’Irgc su Telegram.