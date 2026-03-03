Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Chi è Mojtaba, il figlio di Khamenei eletto nuova Guida Suprema dell’Iran

03 Marzo 2026 - 22:28 Alba Romano
Mojtaba Khamenei - scrive Iran International - è stato nominato dall'Assemblea degli Esperti

Sarà Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran: lo riporta il sito Iran International. I Guardiani della Rivoluzione avrebbero esercitato forti pressioni per garantire una successione ereditaria. L’Assemblea degli Esperti, composta da 88 membri e incaricata della nomina, avrebbe tenuto una riunione online, come riferisce l’agenzia Fars, dopo che la sede a Qom era stata colpita da un raid israelo-americano, senza causare vittime.

Chi è Mojtaba Khamenei?

Nato nel 1969, Mojtaba è il secondo deo sei figli dell’ayatollah. Il suo era uno dei nomi che erano circolati negli ultimi giorni, dalla morte di Khamenei, oltre a quello del 67enne Alireza Arafi, religioso affermato e uomo di fiducia di Khamenei e Hassan Khomeini, 50 anni, nipote del fondatore della Repubblica islamica, l’ayatollah Ruhollah Khomeini. Da molti iraniani l’idea di una successione padre-figlio era vista come un ritorno a forme di dinasticità, contrarie alla retorica rivoluzionaria del 1979. Allo stesso tempo, critici e manifestanti antigovernativi – in particolare durante le proteste del 2022 – lo hanno descritto come il simbolo della repressione, associazione rafforzata dal suo legame con apparati di sicurezza e dalla percezione pubblica di un potere esercitato “dietro le quinte”.

Le proprietà immobiliari in Occidente

Il nuovo leader è anche al centro di polemiche per presunti arricchimenti personali, con proprietà immobiliari in Occidente, come rivelato in una recente inchiesta del Bloomberg. Dal punto di vista religioso, Mojtaba non ha mai raggiunto il rango di Grand Ayatollah, la massima autorità nel clero sciita.

