Raffica di missili mentre si vota la nuova Guida suprema, l’edificio raso al suolo. Media iraniani: «Palazzo evacuato prima del raid» – Il video

Sui canali telegram iraniani circolano indiscrezioni su possibili vittime e feriti tra gli 88 Esperti che stavano votando l'erede al potere di Khamenei. Secondo le agenzie del regime di Tehean, la sede era stata evacuata in anticipo

I missili israeliani e americani hanno colpito la sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom in un momento tutt’altro che casuale. Secondo quanto riferisce l’emittente israeliana Kan, citando un funzionario israeliano, notizia rilanciata anche da Fox News, il raid è avvenuto «durante una votazione del consiglio, dopo che tutti si erano riuniti per eleggere la nuova Guida suprema». All’interno c’erano 88 membri, come riferisce un funzionario della Difesa israeliano ad Axios. L’Assemblea degli Esperti è l’organismo costituzionale incaricato di designare il successore di Ali Khamenei, morto negli attacchi di sabato scorso. L’edificio di Teheran sede dello stesso organismo era già stato colpito nella serata di ieri.

Canali Telegram segnalano vittime, ma nessuna conferma ufficiale

Dopo il raid su Qom, diversi canali Telegram hanno diffuso notizie di morti e feriti tra i membri dell’Assemblea. L’agenzia iraniana Tasnim ha confermato che l’edificio è stato preso di mira da missili statunitensi e israeliani, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali sul numero delle vittime né sulla loro identità. La distruzione della sede durante la seduta di voto blocca di fatto, almeno temporaneamente, il processo di successione alla guida del regime iraniano in uno dei momenti più critici dalla fondazione della Repubblica islamica.

Il palazzo evacuato prima dell’attacco

Le agenzie di stampa iraniane, riprese dai media internazionali, hanno riferito che l’edificio dell’Assemblea degli esperti a Qom è stato «raso al suolo» dall’attacco ma che l’edificio era stato evacuato prima dell’attacco. Le immagini delle conseguenze dell’attacco, rilanciate da Cnn, mostrano il complesso e grandi colonne di fumo che si alzano dalla zona.

L’avvertimento del Mossad: «Chiunque sarà scelto, ha il destino segnato»

‘«Non importa chi verrà scelto oggi, il suo destino è già scritto: solo il popolo iraniano sceglierà il suo futuro leader». Lo scrive il Mossad sul suo profilo X in farsi, in relazione al voto per scegliere la nuova Guida Suprema dell’Iran da parte dell’assemblea degli esperti.