Donald Trump con Messi e il Miami alla Casa Bianca, parte il comizio su Cuba e Iran: le facce del campione argentino alle spalle – Il video

05 Marzo 2026 - 23:41 Giulia Norvegno
Doveva essere la celebrazione del titolo MLS dell’Inter Miami, si è trasformata in una conferenza di guerra. Donald Trump ha usato l’evento alla Casa Bianca con Leo Messi e compagni per aggiornare il Paese sull’operazione militare in Iran: numeri su missili e aerei, appello ai pasdaran perché si arrendano. I calciatori hanno assistito in silenzio, più di qualcuno con un’espressione comprensibilmente perplessa. Il presidente ha poi allargato il discorso a Cuba, prevedendo il collasso dell’isola, e ha trovato il tempo per un passaggio sulle elezioni del 2020 che ovviamente gli sono state «rubate».

Trump paragona Messi e Pelé

Solo dopo il lungo monologo geopolitico si è arrivati al motivo ufficiale dell’incontro. Trump si è rivolto direttamente alla stella argentina: «Meglio Messi o Pelé? Meglio Messi, ma anche Pelé era forte».

