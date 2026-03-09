Il tifoso che stacca la spina al Var durante la partita – Il video

È successo in Germania durante una partita di seconda divisione del campionato

Esprimendo forse una volontà popolare piuttosto radicata, un ultrà del Preussen Muenster ha staccato la spina al monitor del Var durante la partita valida per la seconda divisione della Bundesliga che vedeva i padroni di casa giocare contro l’Herta Berlino. Il tifoso ha così impedito la revisione dell’atterramento di un giocatore ospite in area di rigore proprio mentre l’arbitro Felix Bickel veniva richiamato a bordo campo dall’assistente per il controllo.

Lo schermo nero

L’arbitro si è trovato di fronte a uno schermo nero. A colpire un tifoso con un passamontagna verde che ha invaso il campo e ha manomesso l’apparecchiatura. Contemporaneamente nella curva dei tifosi della squadra neroverde della Vestfalia è stato esposto uno striscione con la scritta “Staccate la spina al Var”. Dopo diversi minuti la decisione finale è stata affidata alla sua assistente nella sala Var di Colonia, Katrin Rafalski, che ha assegnato il rigore dopo aver rivisto le immagini.

Il tifoso

Il tifoso non è ancora stato identificato ma il club tedesco si è scusato e ha promesso un’inchiesta sull’episodio e nuove misure misure per impedire simili sabotaggi in futuro. L’Hertha Berlino ha poi vinto la partita 2-1 con un gol nel finale dopo il momentaneo pareggio del Preussen Muenster.