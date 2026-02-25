Champions, impresa Atalanta agli ottavi. Ribaltone sul Borussia a Bergamo: la svolta su rigore al 98′

La qualificazione per i bergamaschi arriva solo al 98' dagli undici metri con Samardzic. All'andata era finita 2-0 per i tedeschi

Rimonta completata al fischio finale per l’Atalanta, che ribalta lo 0-2 dell’andata a Dortmund e si qualifica agli ottavi di Champions League battendo 4-1 il Borussia. Un risultato che evita al calcio italiano la figuraccia di un turno a eliminazione diretta senza squadre di Serie A. La squadra di Palladino ha dominato per larghi tratti, andando in vantaggio dopo appena cinque minuti con Scamacca, raddoppiando allo scadere del primo tempo con Zappacosta, tiro potente deviato da Bensebaini sulla respinta avventata di Kobel, e calando il tris al 57′ con un colpo di testa imparabile di Pasalic sul cross di De Roon.

Il gol di Adeyemi riporta il Dortmund in parità, poi il finale thrilling

Quando la qualificazione sembrava in cassaforte, il Borussia ha trovato nuova energia grazie ai cambi. Adeyemi, appena entrato, ha firmato il 3-1 con un sinistro all’incrocio che riportava il confronto complessivo in parità e indirizzava la sfida verso i supplementari. L’Atalanta ha vacillato per qualche minuto ma non ha smesso di attaccare, con Samardzic che al 37′ della ripresa ha sfiorato il palo con un sinistro dal limite.

Il rigore di Samardzic al 98′ regala la qualificazione: calcio in faccia a Krstovic, espulsi in tre

Al quarto minuto di recupero la svolta decisiva. Il portiere Kobel è uscito sulla trequarti perdendo palla, Pasalic ha crossato per Krstovic che si è tuffato di testa: Bensebaini lo ha colpito con un calcio in pieno volto. L’arbitro Sanchez Martinez, richiamato al Var, ha assegnato il rigore tra le proteste furiose delle panchine, costate il rosso diretto a Schlotterbeck e Scalvini e la seconda ammonizione con espulsione per lo stesso Bensebaini. Dal dischetto Samardzic ha scelto l’incrocio dei pali, segnando al 98′ il gol della qualificazione storica.

Chi affronterà l’Atalanta agli ottavi di Champions League

Il sorteggio assegnerà alla Dea una tra Arsenal e Bayern Monaco come avversaria agli ottavi. Ma per Palladino e i suoi, dopo una serata del genere, è solo il momento di godersi una vittoria costruita con carattere, qualità e un finale da film.