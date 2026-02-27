Europa League, sarà derby Roma-Bologna agli ottavi. E in Champions l’Atalanta pesca il Bayern Monaco – Tutti i sorteggi

I sorteggi Uefa a Nyon: sfide spettacolari per la Coppa più ambita tra Real e City e tra PSG e Chlesea

Si delinea un quadro di sfide spettacolari per gli ottavi di Champions League. Dai sorteggi svolti oggi dall’Uefa a Nyon, in Svizzera, emergono infatti una serie di big match già degni di una finale. Per l’Italia, dopo l’eliminazione di Inter e Juventus e l’uscita già nella prima fase del Napoli, l’unica squadra rimasta in competizione è l’Atalanta. Che dopo aver eliminato ai playoff il Borussia Dortmund con una grande rimonta nella gara di ritorno agli ottavi dovrà vedersela ancora con una corazzata tedesca: quella del Bayern Monaco. In Europa League invece sarà derby italiano agli ottavi, con la sfida tra le due italiane rimaste in competizione, Roma e Bologna.

Ottavi di finale, il tabellone di Champions League

Ecco il quadro completo sorteggiato a Nyon degli ottavi di Champions League. Le gare di andata sono in programma per il 10 e 11 marzo, quelle di ritorno per il 17 e 18 marzo.

Paris Saint Germain-Chelsea

Galatasaray-Liverpool

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Bayern Monaco

Newcastle-Barcellona

Atletico Madrid-Tottenham

Bodo/Glimt-Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen-Arsenal

Ottavi di finale, il tabellone di Europa League

Ecco il quadro completo sorteggiato a Nyon degli ottavi di Europa League. Le gare di andata sono in programma per il 12 marzo, quelle di ritorno per il 19 marzo.