Europa League, sarà derby Roma-Bologna agli ottavi. E in Champions l’Atalanta pesca il Bayern Monaco – Tutti i sorteggi

27 Febbraio 2026 - 13:48 Ugo Milano
Roma Bologna
I sorteggi Uefa a Nyon: sfide spettacolari per la Coppa più ambita tra Real e City e tra PSG e Chlesea

Si delinea un quadro di sfide spettacolari per gli ottavi di Champions League. Dai sorteggi svolti oggi dall’Uefa a Nyon, in Svizzera, emergono infatti una serie di big match già degni di una finale. Per l’Italia, dopo l’eliminazione di Inter e Juventus e l’uscita già nella prima fase del Napoli, l’unica squadra rimasta in competizione è l’Atalanta. Che dopo aver eliminato ai playoff il Borussia Dortmund con una grande rimonta nella gara di ritorno agli ottavi dovrà vedersela ancora con una corazzata tedesca: quella del Bayern Monaco. In Europa League invece sarà derby italiano agli ottavi, con la sfida tra le due italiane rimaste in competizione, Roma e Bologna.

Ottavi di finale, il tabellone di Champions League

Ecco il quadro completo sorteggiato a Nyon degli ottavi di Champions League. Le gare di andata sono in programma per il 10 e 11 marzo, quelle di ritorno per il 17 e 18 marzo.

  • Paris Saint Germain-Chelsea
  • Galatasaray-Liverpool
  • Real Madrid-Manchester City
  • Atalanta-Bayern Monaco
  • Newcastle-Barcellona
  • Atletico Madrid-Tottenham
  • Bodo/Glimt-Sporting Lisbona
  • Bayer Leverkusen-Arsenal

Ottavi di finale, il tabellone di Europa League

Ecco il quadro completo sorteggiato a Nyon degli ottavi di Europa League. Le gare di andata sono in programma per il 12 marzo, quelle di ritorno per il 19 marzo.

  • Celta Vigo-Lione 
  • Lille-Aston Villa 
  • Nottingham Forest-Midtiylland 
  • Panathinaikos-Betis 
  • Stoccarda-Porto 
  • Ferencvaros-Braga 
  • Genk-Friburgo 
  • Bologna-Roma
