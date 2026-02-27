Europa League, sarà derby Roma-Bologna agli ottavi. E in Champions l’Atalanta pesca il Bayern Monaco – Tutti i sorteggi
Si delinea un quadro di sfide spettacolari per gli ottavi di Champions League. Dai sorteggi svolti oggi dall’Uefa a Nyon, in Svizzera, emergono infatti una serie di big match già degni di una finale. Per l’Italia, dopo l’eliminazione di Inter e Juventus e l’uscita già nella prima fase del Napoli, l’unica squadra rimasta in competizione è l’Atalanta. Che dopo aver eliminato ai playoff il Borussia Dortmund con una grande rimonta nella gara di ritorno agli ottavi dovrà vedersela ancora con una corazzata tedesca: quella del Bayern Monaco. In Europa League invece sarà derby italiano agli ottavi, con la sfida tra le due italiane rimaste in competizione, Roma e Bologna.
Ottavi di finale, il tabellone di Champions League
Ecco il quadro completo sorteggiato a Nyon degli ottavi di Champions League. Le gare di andata sono in programma per il 10 e 11 marzo, quelle di ritorno per il 17 e 18 marzo.
- Paris Saint Germain-Chelsea
- Galatasaray-Liverpool
- Real Madrid-Manchester City
- Atalanta-Bayern Monaco
- Newcastle-Barcellona
- Atletico Madrid-Tottenham
- Bodo/Glimt-Sporting Lisbona
- Bayer Leverkusen-Arsenal
Ottavi di finale, il tabellone di Europa League
Ecco il quadro completo sorteggiato a Nyon degli ottavi di Europa League. Le gare di andata sono in programma per il 12 marzo, quelle di ritorno per il 19 marzo.
- Celta Vigo-Lione
- Lille-Aston Villa
- Nottingham Forest-Midtiylland
- Panathinaikos-Betis
- Stoccarda-Porto
- Ferencvaros-Braga
- Genk-Friburgo
- Bologna-Roma