Dopo il successo di Berrettini, Cobolli vince una maratona in Coppa Davis contro il Belgio: è la terza finale di fila per l’Italia. Contro chi e quando gioca

Prima Berrettini vince contro Collignon, poi il 23enne a fatica contro Bergs e archivia la pratica Belgio. L'Italia domenica si gioca la possibilità di una storica tripletta

Due su due, un solo set perso e terza finale consecutiva raggiunta in Coppa Davis: l’Italia del tennis vola sulle spalle di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Dopo l’Austria, anche il Belgio ammazza-Francia è domato con un netto 2-0 nelle partite. Prima il numero 56 al mondo si è sbarazzato 6-3 6-4 di Raphael Collignon, poi è toccato un’altra volta al giovane numero 22 a regolare i conti con Zizou Bergs (6-3 6-7 7-6) e spedire l’Italia all’ultimo appuntamento della competizione dopo un tie break eterno vinto 17-15. E festeggiato con tanto di strappo della maglietta.

Cobolli arranca, rinasce e chiude i conti: 2-1 e finale

La montagna che deve scalare Cobolli è sulla carta più che fattibile. Ma Zizou Bergs, numero 43 al mondo, ha appena raccolto lo scalpo del francese Arthur Rinderknech, tennista di tutto rispetto. Il 23enne azzurro non sbaglia l’approccio della partita, tiene il ritmo del belga poi artiglia il primo set rubando il servizio appena gli si apre l’occasione. Il secondo set è invece sofferenza pura: il servizio entra che è una meraviglia, ma anche Bergs riesce a gestire bene e controllare. Il risultato è un parziale che i due portano avanti per vie parallele fino all’ultimo respiro, ma è il belga a spuntarla al tie break.

Il terzo set è una fatica dopo l’altra, una palla break annullata dopo l’altra. Il belga sembra aver trovato il ritmo giusto, Cobolli riesce a malapena a stargli dietro. Poi il guizzo del campione al tie break ce l’ha l’atleta italiano.

La partita di Matteo Berrettini

Nella SuperTennis Arena di Bologna l’atleta romano è sembrato tornare quello dei vecchi tempi o quasi. Break subito al primo set, controllato agevolmente fino al 6-3 finale. Break immediato nel secondo set, poi il belga riesce a risollevare la testa con un controbreak. Berrettini non si fa spaventare e rimette distanza, quella definitiva. La versione azzurra di Matteo Berrettini ci restituisce un atleta che per molti era ormai finito, martoriato dagli infortuni che lo hanno tenuto troppo spesso lontano dal campo. Una rinascita improvvisa, figlia anche della scommessa di coach Filippo Volandri, in cui il tennista ha dimostrato di aver perso il pelo ma non il vizio: servizi che si trasformano in ace o prime vincenti, palle corte, lob, dritti fulminanti. Una dimostrazione di forza a tutto tondo, che fa ben sperare in vista della possibile finale.

Quando e dove vedere la finale

L’Italia giocherà la finalissima per centrare la tripletta contro una tra la Germania e la Spagna. Il match si giocherà alla SuperTennis Arena di Bologna domenica 23 novembre, a partire dalle 15. La partita sarà trasmessa live in esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, o in streaming sulla piattaforma SuperTennis.