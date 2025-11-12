Sinner, Musetti, Bolelli e Vavassori: orario, partite e possibili scenari di qualificazione degli italiani alle Atp Finals 2025

Dal 9 al 16 novembre Torino accoglierà i migliori otto tennisti e le migliori otto coppie di doppio. Sta per cominciare l'appuntamento più atteso della stagione ATP.

Le Nitto ATP Finals rappresentano il culmine della stagione tennistica: solo i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio accedono al torneo dei Maestri. Le gare si disputeranno a Torino, presso l’Inalpi Arena, dal 9 al 16 novembre. Questa sarà la quinta edizione consecutiva che si svolge a Torino, con l’assegnazione della gara all’Italia garantita fino al 2030. L’edizione 2025 sarà la più ricca di sempre, con un montepremi totale record di 15,5 milioni di dollari.

Indice

Esposizione coppa notti ATP Finals presso la trio del grattacielo Regione piemonte, Torino 24 ottobre 2025 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Chi si è qualificato

Con la Race to Turin chiusa l’8 novembre 2025, il quadro dei partecipanti è definitivo. In prima fila ci sono Jannik Sinner, il favorito di casa e Lorenzo Musetti, protagonista di una stagione in crescita che lo ha portato al n. 6 del mondo, entra grazie al ritiro di Novak Djokovic, dopo aver perso la finale ad Atene. Accanto a loro, sono già certi della qualificazione anche Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton e Alex de Minaur, mentre Felix Auger-Aliassime ha conquistato l’ottavo posto con i punti delle ultime settimane. Il sorteggio dei gironi, effettuato il 6 novembre, ha composto: Gruppo Jimmy Connors (Alcaraz n.1, Musetti sostituto di Djokovic n.4, Fritz n.6, de Minaur n.7); Gruppo Bjorn Borg (Sinner n.2, Zverev n.3, Shelton n.5, Auger-Aliassime n.8). Si tratta della prima volta con due italiani nel singolare: Sinner e Musetti.

L’italiano Simone Bolelli (a sinistra) e Andrea Vavassori in azione durante la semifinale di doppio contro l’austriaco Alexander Erler e l’americano Robert Galloway (non in foto) al torneo di tennis BNP Paribas Nordic Open a Stoccolma, Svezia, 18 ottobre 2025. EPA/Anders Wiklund SWEDEN OUT

Nel doppio, il duo italiano composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha confermato la qualificazione come n. 7 della Race, dopo una stagione con 4 titoli ATP (Adelaide, Rotterdam, Amburgo, Washington) e finale Slam, forte di un’annata solida nei Masters 1000 e negli Slam. I gironi doppio, sorteggiati il 6 novembre, sono: Gruppo Peter Fleming (Cash/Glasspool n.1, Granollers/Zeballos n.3, Krawietz/Puetz n.6, Bolelli/Vavassori n.7); Gruppo John McEnroe (Heliovaara/Patten n.2, Arevalo/Pavic n.4, Salisbury/Skupski n.5, Harrison/King n.8).

Jannik Sinner, il favorito di casa

Sinner, che quest’anno ha collezionato due titoli Slam, Australian Open e Wimbledon, record stagionale di 53 vittorie e 6 sconfitte torna con l’obiettivo di difendere il titolo del 2024. Il campione italiano è attualmente n. 1 del mondo, davanti a Carlos Alcaraz, ma le Finals decideranno la lotta per il year-end n. 1 del ranking mondiale.

Jannik Sinner dell’Italia reagisce contro Daniil Medvedev della Russia durante la finale del torneo di tennis ATP Erste Bank Open a Vienna, Austria, 29 ottobre 2023. EPA/CHRISTIAN BRUNA

Calendario, formato e sedi delle At Finals 2025

Le ATP Finals 2025 si disputeranno da domenica 9 a domenica 16 novembre al Pala Alpitour di Torino, con sessioni diurne e serali.

Il formato resta invariato:

due gironi da quattro giocatori ciascuno

i primi due classificati di ogni gruppo accedono alle semifinali

le finali del singolare e del doppio si giocano domenica 16 novembre.

l torneo sarà accompagnato da eventi collaterali nel Fan Village e iniziative promosse dalla FITP e dal Comune di Torino per celebrare il tennis italiano.

Singolare – Fase a Gironi

Gruppo Jimmy Connors (Alcaraz, Musetti, Fritz, de Minaur):

Domenica 9 novembre (serale): de Minaur vs. Alcaraz (7-6, 6-2).

Lunedì 10 novembre (diurna): Musetti vs. Fritz (3-6, 4-6) ;

; Martedì 11 novembre (diurna): Alcaraz vs. Fritz (6-7, 7-5, 6-3); (serale): Musetti vs. de Minaur (7-5, 3-6, 7-5).

Giovedì’ 13 novembre (sessione diurna): Fritz vs. de Minaur; (serale): Alcaraz vs. Musetti.

Gruppo Bjorn Borg (Sinner, Zverev, Shelton, Auger-Aliassime):

Domenica 9 novembre (diurna): Zverev vs. Shelton (6-3, 7-6)

Lunedì 10 novembre (serale): Sinner vs. Auger-Aliassime ( 7-5, 6-1 ).

( ). Mercoledì 12 novembre (diurna): Sinner vs. Zverev ; (serale): Shelton vs. Auger-Aliassime.

; (serale): Shelton vs. Auger-Aliassime. Giovedì 13 novembre (diurna): Sinner vs. Shelton; (serale): Zverev vs. Auger-Aliassime.

Doppio – Fase a Gironi

Gruppo Peter Fleming (Cash/Glasspool, Granollers/Zeballos, Krawietz/Puetz, Bolelli/Vavassori):

Domenica 9 novembre (dopo singolare diurno): Granollers/Zeballos vs. Krawietz/Puetz (6-4, 4-6, 10-6); (serale, dopo singolare): Cash/Glasspool vs. Bolelli/Vavassori (5-7, 3-6).

(5-7, 3-6). Martedì 11 novembre (diurna): Bolelli/Vavassori vs. Granollers/Zeballos (7-6, 6-4); (serale): Cash/Glasspool vs. Krawietz/Puetz (7-6, 6-2).

(7-6, 6-4); (serale): Cash/Glasspool vs. Krawietz/Puetz (7-6, 6-2). Giovedì 13 novembre (diurna): Cash/Glasspool vs. Granollers/Zeballos; (serale): Krawietz/Puetz vs. Bolelli/Vavassori.

Gruppo John McEnroe (Heliovaara/Patten, Arevalo/Pavic, Salisbury/Skupski, Harrison/King):

Lunedì 10 novembre (dopo singolare diurno): Arevalo/Pavic vs. Salisbury/Skupski (3-6, 6-7); (serale, dopo singolare): Heliovaara/Patten vs. Harrison/King (6-4, 6-4).

Mercoledì 12 novembre (diurna): Heliovaara/Patten vs. Salisbury/Skupsk ; (serale): Arevalo/Pavic vs. Harrison/King.

Giovedì 13 novembre (diurna): Heliovaara/Patten vs. Arevalo/Pavic; (serale): Salisbury/Skupski vs. Harrison/King.

Ruoli, strategie e possibili scenari di qualificazione

Nei gironi, ogni giocatore affronterà tre partite: le vittorie contano più della differenza set o game, quindi la gestione dell’energia e la tattica saranno decisive. Il torneo assegna: 1.500 punti al vincitore, se imbattuto; 1.100 al finalista; 700 ai semifinalisti; 200–400 punti per ogni vittoria nella fase a gruppi. Per Sinner, l’obiettivo è il titolo e la riconquista del n.1 mondiale attualmente deve vincere il torneo da imbattuto per superare Alcaraz nella Race, che guida con un vantaggio di circa 1.050 punti; ha iniziato sconfiggendo Auger-Aliassime 7-5, 6-1 nel Gruppo Björn Borg. Per Musetti, il cammino è stato altalenante: sconfitta all’esordio contro Fritz 3-6, 4-6, ma rimonta vincente contro de Minaur 7-5, 3-6, 7-5, tenendo vive le speranze di semifinale (+700 punti) che significherebbe ingresso stabile nella top 10 ATP e un sogno italiano con Sinner. Per Auger-Aliassime, l’indoor resta un vantaggio ma la sconfitta netta contro Sinner complica la strada verso il podio. Nel doppio invece, gli italiani Bolelli e Vavassori hanno già blindato la semifinale nel Girone Peter Fleming con due vittorie convincenti: 7-5, 6-3 sui n.1 al mondo Cash/Glasspool e 7-6(4), 6-4 su Granollers/Zeballos puntando ad essere prima coppia italiana a superare i gironi alle Finals.

Come seguire le ATP Finals

Le ATP Finals 2025 di Torino saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW, con copertura integrale di tutti i match del singolare e del doppio. Sarà inoltre possibile seguire le partite in chiaro su SuperTennis TV, Rai 2 e RaiPlay mentre la piattaforma ufficiale ATP Tennis TV offrirà la diretta streaming internazionale in alta definizione. Il draw completo, aggiornato con l’8° singolarista e il ritiro, è disponibile su atptour.com dal 9 novembre.