Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
SPORTJannik SinnerPiemonteTennisTorino

Jannik Sinner supera lo scoglio Zverev e prenota la semifinale delle Atp Finals: ora la sfida contro Shelton per chiudere il girone da imbattuto

12 Novembre 2025 - 22:25 Alba Romano
embed
jannik sinner alex zverev atp finals
jannik sinner alex zverev atp finals
L’altoatesino non sbaglia neanche la seconda partita tra le mura di casa, battendo 6-4, 6-3 l’avversario più temibile

Buona anche la seconda per Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Il campione altoatesino supera lo scoglio più duro del girone, il tedesco Alex Zverev, battendolo 6-4, 6-3, e stacca automaticamente il pass per le semifinali. «È stata una partita molto, molto difficile. Ho servito bene nei punti importanti. Ormai io e Sasha ci conosciamo molto bene e quindi abbiamo cambiato un po’ la tattica. Lui ha giocato un’ottima partita da fondo campo. Non c’erano tanti scambi, forse non è stato lo stesso livello che abbiamo visto ieri sera con Lorenzo ma sono molto contento. Vediamo adesso come va», ha detto Sinner a bordo campo dopo la vittoria.

La certezza del primo posto e della qualificazione come testa di serie al penultimo atto del torneo potrà arrivare solo venerdì nella sfida contro l’americano Ben Shelton, finora reduce da due sconfitte su due. Anche se la vittoria del canadese Auger-Aliassime proprio contro lo statunitense ha reso il primo posto poco più che una formalità.

Il dominio di Sinner contro Zverev dal 2024

Gli scontri diretti con il tedesco hanno sorriso a Sinner praticamente solo dal 2024 in poi. Prima dell’annata d’oro dell’altoatesino, Zverev aveva vinto 4 dei 5 incontri disputati. Poi è stato un assolo dell’azzurro, che ha portato a casa quattro sfide su quattro.

Ti potrebbe interessare

Tra queste le finali vinte all’Australian Open e all’Atp di Vienna, oltre che la semifinale del Masters di Parigi dove Sinner si è sbarazzato con una facilità disarmante dell’avversario per 6-0 6-1

Articoli di SPORT più letti
1.

Atp Finals, Sinner batte Auger-Aliassime. Lutto al torneo di Torino: due tifosi morti per malore

2.

Sinner e il doping, la profezia di Novak Djokovic: «Una nuvola nera che lo seguirà. Ho perso passione per il tennis, mi sento vuoto» – Il video

3.

L’indagine sul presidente della federazione sport paralimpici invernali: «Abusi, molestie e minacce»

4.

Tennis, Alexander Bublik riserva alle Atp Finals: ecco quanto guadagnerà per non fare (quasi) niente a Torino

5.

Flop Atalanta, esonerato Ivan Juric. Così in due settimane è cambiata la mappa delle panchine di Serie A

leggi anche
atp finals calendario 2025
SPORT

Sinner, Musetti, Bolelli e Vavassori: orario, partite e possibili scenari di qualificazione degli italiani alle Atp Finals 2025

Di Marianna Satta
musetti-atp-finals
SPORT

Atp Finals, prima vittoria per Musetti a Torino: sconfitto De Minaur dopo quasi tre ore. Giovedì la sfida contro Alcaraz

Di Alba Romano
jannik sinner novak djokovic doping tennis
SPORT

Sinner e il doping, la profezia di Novak Djokovic: «Una nuvola nera che lo seguirà. Ho perso passione per il tennis, mi sento vuoto» – Il video

Di Ugo Milano
Jannik Sinner
SPORT

Atp Finals, Sinner batte Auger-Aliassime. Lutto al torneo di Torino: due tifosi morti per malore

Di Ugo Milano