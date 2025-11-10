Atp Finals, Sinner batte Auger-Aliassime. Lutto al torneo di Torino: due tifosi morti per malore

I due tragici episodi nel secondo giorno di gare: inutili i soccorsi dentro e fuori l'Inalpi Arena

Buona la prima alle Atp Finals di Torino per Jannik Sinner. Il campione altoatesino ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime col punteggio di 7-5, 6-1. Nell’altro match di giornata, Lorenzo Musetti ha invece ceduto all’americano Taylor Fritz (3-6, 4-6). Il 23enne di Carrara potrà tentare di rifarsi già domani, nel match contro l’australiano Alex De Minaur. Per rivedere in campo Sinner bisognerà attendere invece mercoledì: se la vedrà prima con Ben Shelton, poi con Alexander Zverev.

Due vittime di malori alle Atp Finals

A funestare la seconda giornata di gare delle Atp Finals è però la notizia che due uomini sono morti in seguito a malori in due differenti episodi avvenuti a poche ore di distanza. Stamattina un 70enne si è sentito male davanti al Fan Village di piazza d’Armi, nei pressi dell’Inalpi Arena. Più tardi un altro uomo di 78 anni si è accasciato invece sugli spalti dell’Inalpi Arena che ospita l’evento durante il match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. In entrambi i casi sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118 per effettuare i tentativi di rianimazione, e le due persone sono state portate in codice rosso all’ospedale Molinette, ma per loro non c’è stato nulla da fare.

