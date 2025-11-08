Djokovic trionfa ad Atene, ma rinuncia alle ATP Finals: Musetti prende il suo posto a Torino

Il serbo ha deciso di rinunciare a causa di un infortunio alla spalla. Mai si erano visti due azzurri tra gli otto titolari alle Finals in singolare

Novak Djokovic ha conquistato il torneo ATP 250 di Atene, battendo Lorenzo Musetti al termine di una finale spettacolare durata oltre tre ore. Il serbo si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5, conquistando così il 101esimo titolo della sua straordinaria carriera.

Per il tennista toscano la sconfitta sembrava chiudere le porte alla qualificazione alle ATP Finals di Torino, in programma a partire da domenica 9 novembre, obiettivo raggiungibile solo con la vittoria. Ma il colpo di scena è arrivato subito dopo il match: Djokovic ha annunciato il proprio forfait a causa di un infortunio alla spalla, lasciando libero un posto tra i migliori otto giocatori dell’anno.

Contro chi giocherà Musetti?

A beneficiare della decisione sarà proprio Musetti, che parteciperà per la prima volta al prestigioso evento torinese. L’azzurro sarà inserito nel girone di Carlos Alcaraz e non in quello di Jannik Sinner. I primi incontri vedranno Musetti opposto a Taylor Fritz, mentre Sinner debutterà contro Félix Auger-Aliassime. Un’edizione destinata a entrare nella storia: mai si erano visti due azzurri tra gli otto titolari alle Finals in singolare.

Il labiale che ha incastrato Nole prima dell’ufficialità

Al termine della finale di oggi, Djokovic ha abbracciato Musetti complimentandosi per la grande prestazione, e le telecamere hanno catturato un labiale subito diventato virale: «Tranquillo, tanto a Torino non ci vado». Inizialmente il serbo aveva lasciato intendere che avrebbe valutato la propria partecipazione alle ATP Finals in base alle condizioni fisiche dopo il torneo di Atene, ma alla fine ha deciso di rinunciare, aprendo così la strada al subentro di Musetti.

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic a Miami, 25 marzo 2025