Sinner arriva a Torino sul suo bolide da 250mila euro: l’amore per i motori e i parcheggi nel Principato di Monaco: «Meno male ne ho solo due» – Il video

Il tennista azzurro venerdì si allenerà per due ore con il rivale Carlos Alcaraz. Domenica l’esordio alle Atp Finals

A Torino per le Atp Finals Jannik Sinner ci è arrivato comodo comodo dalla sua casa nel Principato di Monaco. Dopotutto, 260 chilometri non sono niente se ci si trova seduti al volante di una Audi RS6 ABT Legacy Edition, da 0 a 100 in 3 secondi, e prodotta in soli 200 esemplari in tutto il mondo. Prezzo di listino? 250mila euro, un tesoretto che nei prossimi giorni verrà gelosamente custodito all’interno del garage dell’hotel Principi di Piemonte, il 5 stelle dove alloggeranno gli 8 tennisti più forti del mondo durante il torneo all’ombra della Mole Antonelliana.

La passione per i motori e i due parcheggi a Monaco

Dettagli in fibra di carbonio, cerchi da 22 pollici e una carrozzeria grigio satinato. Il bolide di Sinner è un vero e proprio gioiellino: «Me la sono fatta un po’ modificare… È l’unica cosa che mi sono concesso: quando sono in macchina mi scarico e rifletto». Anche perché, come non ha mai nascosto, i motori sono una delle sue più grandi passioni così come sono un’ossessione per il fratello Mark, celebre per aver saltato la finale degli Internazionali di Roma per vedere la Formula 1 a Imola. In un’intervista concessa a Sky Sport, Sinner ha confessato: «Sono sempre stato patito, meno male che ho solo due parcheggi a Monaco. Quando ho fatto i primi soldi, volevo comprare una macchina specifica ma il mio manager, Alex Vittur, mi ha detto: “No! Tu questa non te la compri, perché hai 18 anni: dove vuoi andare?”. Meno male che ho avuto e ho una persona del genere vicino a me, perché sennò succede questo: la casa di 50 metri quadri a 20 anni diventa un palazzo; al posto di cucinare a casa vai nel ristorante Tre Stelle Michelin. Diventa tutto troppo. Ora inizio a capire».

Il doppio allenamento con Carlos Alcaraz

Intanto, a proposito di motori, nei prossimi giorni Jannik Sinner inizierà a scaldare il suo in vista dell’esordio di domenica alle Atp Finals. Domani, venerdì 7 novembre, alle 11 l’altoatesino si allenerà sul Sebastopoli Court con il rivale Carlos Alcaraz. Alle 12 i due si sposteranno sul centrale dell’Inalpi Arena per testare il campo che sarà teatro delle loro partite e (chissà) forse dell’ennesima finale tra i due fenomeni.