Atp Finals, esordio amaro per Lorenzo Musetti: il toscano perde contro Taylor Fritz in due set

10 Novembre 2025 - 16:18 Alba Romano
Domani tornerà in campo per affrontare Alex De Minaur, numero 7 al mondo

Comincia con una sconfitta l’avventura di Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino. L’azzurro, numero 9 del ranking mondiale, ha perso il match di esordio contro l’americano Taylor Fritz, che si è aggiudicato l’incontro con il punteggio di 6-3, 6-4.

Decisivo il servizio di Fritz

Il toscano ha avuto accesso al torneo torinese grazie alla rinuncia di Novak Djokovic. Nonostante la sconfitta di oggi, Musetti ha ancora una chance di passare il turno. Le Atp Finals, infatti, sono l’unico torneo in cui una sconfitta non porta matematicamente all’eliminazione. A fare la differenza è stato il servizio di Fritz, cresciuto con il passare dei minuti e diventato sempre più complicato da gestire in risposta per Lorenzo. Musetti tornerà in campo domani, martedì 11 novembre, contro Alex De Minaur, numero 7 al mondo, nella seconda partita del Gruppo Jimmy Connors.

Foto copertina: ANSA/Alessandro Di Marco | Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino

