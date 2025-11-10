Tennis, Alexander Bublik riserva alle Atp Finals: ecco quanto guadagnerà per non fare (quasi) niente a Torino

La cifra che incasserà l'atleta eletto dopo le rinunce di Djokovic e Draper

160mila euro. È questa la cifra che spetta ad Alexander Bublik come riserva alle Atp Finals, anche senza scendere in campo. Per l’atleta, il 2025 è stato l’anno.della consacrazione. Il tennista kazako ha conquistato i migliori risultati della carriera, fino a issarsi all’undicesimo posto del ranking mondiale. Questo piazzamento gli è valso la chiamata come riserva ufficiale alle Atp Finals di Torino, grazie anche ai forfait di Novak Djokovic e Jack Draper. Le Atp Finals, riservate ai migliori otto giocatori della stagione, prevedono infatti la presenza di due riserve, solitamente i numeri 9 e 10 della classifica, pronte a subentrare in caso di infortuni o ritiri. Questa volta, per un incastro di rinunce, il numero 11 del mondo si è ritrovato a Torino nel gruppo d’élite, con tutti i privilegi del caso. Allenamenti con i big, accesso allo spogliatoio, alla vita del torneo e, oltretutto, una cifra rilevante senza (probabilmente) giocare: 155 mila dollari, che in euro sono 160 mila.

Bublik a Torino

Torino ospita il torneo dal 9 al 16 novembre. Bublik ha preso la designazione con il suo solito spirito. Nella pausa tra un training e l’altro si è concesso un tuffo nella vita torinese: sabato era allo Stadium per il derby Juventus-Torino, dove ha ricevuto in dono una maglia bianconera dal presidente Ferrero. In campo, invece, si è allenato con Carlos Alcaraz, che ha risposto a un suo classico servizio da sotto con una risata e un gesto scherzoso. Il kazako aspetta ora il suo momento. Se dovesse subentrare e vincere un match, entrerebbe per la prima volta nella top ten mondiale, coronando un’annata già straordinaria e guadagnando, stavolta sì, anche sul campo.