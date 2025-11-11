Atp Finals, prima vittoria per Musetti a Torino: sconfitto De Minaur dopo quasi tre ore. Giovedì la sfida contro Alcaraz

Dopo la sconfitta all’esordio contro Fritz, l’azzurro si riscatta alla grande battendo per 7-5, 3-6, 7-5 l’australiano

Dopo il ko all’esordio contro Fritz, Lorenzo Musetti ha sconfitto l’australiano Alex De Minaur in tre set nel secondo turno delle Atp Finals di Torino. Dopo aver vinto il primo 7-5, l’azzurro ha ceduto il secondo set 3-6, per poi imporsi in rimonta nel terzo 7-5, facendo esplodere di gioia la Inalpi Arena. «Grazie al pubblico, senza non sarei mai riuscito a vincere questa partita. La stanchezza, specialmente a metà partita, si è fatta sentire tanto. Alex ha preso un ottimo ritmo, facevo veramente fatica a stare dietro, ma sono riuscito a trovare dentro di me la poca energia rimasta: gli ultimi mesi sono stati davvero impegnativi», ha detto Musetti a bordo campo dopo l’incredibile rimonta. «Sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo – ha aggiunto – non solo per me ma per il mio team, la mia famiglia e i miei amici che mi supportano. È un lavoro costante. Forse la gente a volte si scorda che siamo esseri umani, non è sempre facile perfomare al top ma quest’anno ho fatto salto di qualità, sono sicuro che negli anni passati una partita del genere non l’avrei portata a casa», ha concluso.

Giovedì la sfida contro Alcaraz

Il match, molto combattuto, è durato 2 ore e 47 minuti. Giovedì Musetti affronterà il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz nell’ultimo incontro del girone, decisivo per l’accesso alle semifinali.

