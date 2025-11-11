Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
SPORTCarlos AlcarazLorenzo MusettiPiemonteTennisTorino

Atp Finals, prima vittoria per Musetti a Torino: sconfitto De Minaur dopo quasi tre ore. Giovedì la sfida contro Alcaraz

11 Novembre 2025 - 23:52 Alba Romano
embed
musetti-atp-finals
musetti-atp-finals
Dopo la sconfitta all’esordio contro Fritz, l’azzurro si riscatta alla grande battendo per 7-5, 3-6, 7-5 l’australiano

Dopo il ko all’esordio contro Fritz, Lorenzo Musetti ha sconfitto l’australiano Alex De Minaur in tre set nel secondo turno delle Atp Finals di Torino. Dopo aver vinto il primo 7-5, l’azzurro ha ceduto il secondo set 3-6, per poi imporsi in rimonta nel terzo 7-5, facendo esplodere di gioia la Inalpi Arena. «Grazie al pubblico, senza non sarei mai riuscito a vincere questa partita. La stanchezza, specialmente a metà partita, si è fatta sentire tanto. Alex ha preso un ottimo ritmo, facevo veramente fatica a stare dietro, ma sono riuscito a trovare dentro di me la poca energia rimasta: gli ultimi mesi sono stati davvero impegnativi», ha detto Musetti a bordo campo dopo l’incredibile rimonta. «Sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo – ha aggiunto – non solo per me ma per il mio team, la mia famiglia e i miei amici che mi supportano. È un lavoro costante. Forse la gente a volte si scorda che siamo esseri umani, non è sempre facile perfomare al top ma quest’anno ho fatto salto di qualità, sono sicuro che negli anni passati una partita del genere non l’avrei portata a casa», ha concluso.

Giovedì la sfida contro Alcaraz

Il match, molto combattuto, è durato 2 ore e 47 minuti. Giovedì Musetti affronterà il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz nell’ultimo incontro del girone, decisivo per l’accesso alle semifinali.

Articoli di SPORT più letti
1.

Atp Finals, Sinner batte Auger-Aliassime. Lutto al torneo di Torino: due tifosi morti per malore

2.

Tennis, Alexander Bublik riserva alle Atp Finals: ecco quanto guadagnerà per non fare (quasi) niente a Torino

3.

L’Italia del pugilato torna sul tetto del mondo, Pamela Malvina vince il titolo iridato: «Dedicato a Palestina e Ucraina»

4.

Flop Atalanta, esonerato Ivan Juric. Così in due settimane è cambiata la mappa delle panchine di Serie A

5.

L’accusa degli Schützen: «Jannik Sinner è troppo italiano»

leggi anche
Jannik Sinner
SPORT

Atp Finals, Sinner batte Auger-Aliassime. Lutto al torneo di Torino: due tifosi morti per malore

Di Ugo Milano
musetti fritz atp finals risultato
SPORT

Atp Finals, esordio amaro per Lorenzo Musetti: il toscano perde contro Taylor Fritz in due set

Di Alba Romano
musetti-djokovic-atene-atp-finals
SPORT

Djokovic trionfa ad Atene, ma rinuncia alle ATP Finals: Musetti prende il suo posto a Torino

Di Ugo Milano
atp finals torino quando gioca sinner
SPORT

Atp Finals di Torino, selfie di Sinner e Alcaraz in allenamento: quando gioca l’italiano e dove vedere le partite del torneo

Di Alba Romano
jannik sinner parigi shelton
SPORT

Atp Finals, sorteggiato il gruppo di Jannik Sinner. Le incognite su Djokovic e Musetti a Torino: cosa può succedere

Di Alba Romano