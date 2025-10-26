Jannik Sinner si aggiudica l’Atp di Vienna: rimonta Zverev in finale e vince in tre set

L'italiano trionfa con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5

È Jannik Sinner il vincitore dell’Atp di Vienna. Il tennista italiano ha avuto la meglio su Alexander Zverev, al termine di un match teso e combattuto. Ottima la partenza del tedesco, che si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-3 e diventando il primo di questo torneo a strappare un set a Sinner. Poco più tardi, l’altoatesino si è ripreso alla grande, dominando il secondo set e imponendosi per 6-3, ma toccandosi spesso una coscia, forse per un crampo. Il terzo e ultimo set, quello decisivo, si è concluso con il punteggio di 7-5 a favore dell’azzurro.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Prima della finale, Zverev era avanti nel bilancio complessive delle sfide con Sinner: quattro le vittorie per il tedesco, tre quelle dell’italiano. Jannik, però, ha vinto gli ultimi due scontri diretti, tra cui la finale degli Australian Open di quest’anno.

Il percorso netto di Sinner a Vienna

Prima della finale di oggi, Sinner ha avuto un percorso netto a Vienna ed è riuscito ad arrivare all’ultimo incontro del torneo senza mai perdere nemmeno un set: dopo il 6-0, 6-2 rifilato ad Altmaier, Jannik ha superato Flavio Cobolli per 6-2, 7-6. Ai quarti di finale, ha disinnescato Bublik con un doppio 6-4 e in semifinale ha avuto la meglio contro De Minaur con un punteggio di 6-3, 6-4.

Foto copertina: EPA/Alex Plavevski | Jannik Sinner durante un incontro del torneo Masters 1000 di Shanghai, in Cina