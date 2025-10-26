Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
SPORTAustriaTennisVienna

Jannik Sinner si aggiudica l’Atp di Vienna: rimonta Zverev in finale e vince in tre set

26 Ottobre 2025 - 16:41 Bruno Gaetani
embed
sinner zverev finale atp vienna risultato
sinner zverev finale atp vienna risultato
L'italiano trionfa con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5

È Jannik Sinner il vincitore dell’Atp di Vienna. Il tennista italiano ha avuto la meglio su Alexander Zverev, al termine di un match teso e combattuto. Ottima la partenza del tedesco, che si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-3 e diventando il primo di questo torneo a strappare un set a Sinner. Poco più tardi, l’altoatesino si è ripreso alla grande, dominando il secondo set e imponendosi per 6-3, ma toccandosi spesso una coscia, forse per un crampo. Il terzo e ultimo set, quello decisivo, si è concluso con il punteggio di 7-5 a favore dell’azzurro.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Prima della finale, Zverev era avanti nel bilancio complessive delle sfide con Sinner: quattro le vittorie per il tedesco, tre quelle dell’italiano. Jannik, però, ha vinto gli ultimi due scontri diretti, tra cui la finale degli Australian Open di quest’anno.

Il percorso netto di Sinner a Vienna

Prima della finale di oggi, Sinner ha avuto un percorso netto a Vienna ed è riuscito ad arrivare all’ultimo incontro del torneo senza mai perdere nemmeno un set: dopo il 6-0, 6-2 rifilato ad Altmaier, Jannik ha superato Flavio Cobolli per 6-2, 7-6. Ai quarti di finale, ha disinnescato Bublik con un doppio 6-4 e in semifinale ha avuto la meglio contro De Minaur con un punteggio di 6-3, 6-4.

Foto copertina: EPA/Alex Plavevski | Jannik Sinner durante un incontro del torneo Masters 1000 di Shanghai, in Cina

Articoli di SPORT più letti
1.

Laila Hasanovic: chi è la nuova fiamma di Jannik Sinner, con lui a Vienna. La vita in passerella, la finale di Miss Universo e l’ex fidanzato figlio d’arte 

2.

Da Federer a Nadal, chi ha rifiutato la Coppa Davis prima di Sinner

3.

Bruno Vespa rincara la dose su Sinner: «Dimenticavo che ha anche detto no alle Olimpiadi e a Mattarella. Serve altro?»

4.

Doping, tre anni di squalifica per Ruth Chepngetich. La maratoneta più forte di sempre incastrata da un messaggio su whatsapp

5.

Jannik Sinner in finale contro Zverev all’Atp di Vienna. Svanisce il sogno del derby azzurro dopo la sconfitta di Musetti. Quando vedere la partita

leggi anche
sinner-tsitsipas-six-kings-slam-risultato
SPORT

Jannik Sinner contro Zverev, dove vedere la finale dell’Atp di Vienna e se e quando può per superare Alcaraz

Di Giulia Norvegno
bruno vespa jannik sinner coppa davis
SPORT

Bruno Vespa rincara la dose su Sinner: «Dimenticavo che ha anche detto no alle Olimpiadi e a Mattarella. Serve altro?»

Di Cecilia Dardana
sinner coppa davis spiegazione
SPORT

Jannik Sinner in finale contro Zverev all’Atp di Vienna. Svanisce il sogno del derby azzurro dopo la sconfitta di Musetti. Quando vedere la partita

Di Giulia Norvegno
crozza
CULTURA & SPETTACOLO

Crozza imita ancora Sinner, l’ironia dopo il rifiuto della Davis: «Sono oppor-tennista. Io italiano quando c’è da fare un po’ di grano» – Il video

Di Ugo Milano