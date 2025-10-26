Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
SPORTAustriaCarlos AlcarazJannik SinnerTennisVienna

Jannik Sinner contro Zverev, dove vedere la finale dell’Atp di Vienna e se e quando può per superare Alcaraz

26 Ottobre 2025 - 10:09 Giulia Norvegno
embed
sinner-tsitsipas-six-kings-slam-risultato
sinner-tsitsipas-six-kings-slam-risultato
Il montepremi in palio per il torneo austriaco non è l'unico incentivo per il tennista azzurro. Così a Vienna può minacciare il primato del rivale spagnolo: quando potrà superarlo

È un’occasione da non sprecare quella di oggi per Jannik Sinner, in campo a Vienna per la sua trentunesima finale in carriera. Il tennista azzurro affronterà Alexander Zverev, terzo nel ranking Atp. Sinner può puntare al ventiduesimo titolo in carriera, dopo un torneo macinato senza sbavature. Ma quel che più conta è il divario con il numero 1 Carlos Alcaraz, che Sinner potrà ridurre in caso di vittoria del torneo.

Dove vedere Sinner oggi

L’orario di inizio della sfida tra Sinner e Zverev è previsto non prima delle 14 di oggi domenica 26 ottobre. La partita non potrà essere vista in chiaro in Tv, perché Sky ne detiene i diritti in esclusiva. La finale dell’Atp di Vienna sarò quindi trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali riservati agli abbonati con la telecronaca di Elena Pero e Stefano Pescosolido. In streaming altrimenti sono accessibili per gli abbonati i canali su Sky Go e Now.

Quanti soldi vince Sinner a Vienna e come può riavvicinare Alcaraz

La vittoria dell’Atp di Vienna per Sinner ha anche un valore economico. Il torneo gode di un montepremi da 2,8 milioni di euro. Al vincitore spettano 511 mila euro. Il finalista perdente invece torna a casa con la consolazione di 275 mila euro. In chiave ranking, Vienna val bene una vittoria: se Sinner dovesse avere la meglio di Zverev, ridurrebbe il distacco con Alcaraz a 840 punti, mentre lo spagnolo è fermo non essendo impegnato in alcun torneo. A quel punto, il primo posto nel ranking Atp si giocherebbe al Masters 1000 di Parigi. Il torneo in programma dal 27 ottobre al 3 novembre potrebbe rappresentare l’occasione per riprendere la testa della classifica proprio alla fine della stagione.

Articoli di SPORT più letti
1.

Laila Hasanovic: chi è la nuova fiamma di Jannik Sinner, con lui a Vienna. La vita in passerella, la finale di Miss Universo e l’ex fidanzato figlio d’arte 

2.

Da Federer a Nadal, chi ha rifiutato la Coppa Davis prima di Sinner

3.

Bruno Vespa rincara la dose su Sinner: «Dimenticavo che ha anche detto no alle Olimpiadi e a Mattarella. Serve altro?»

4.

Doping, tre anni di squalifica per Ruth Chepngetich. La maratoneta più forte di sempre incastrata da un messaggio su whatsapp

5.

Jannik Sinner in finale contro Zverev all’Atp di Vienna. Svanisce il sogno del derby azzurro dopo la sconfitta di Musetti. Quando vedere la partita

leggi anche
bruno vespa jannik sinner coppa davis
SPORT

Bruno Vespa rincara la dose su Sinner: «Dimenticavo che ha anche detto no alle Olimpiadi e a Mattarella. Serve altro?»

Di Cecilia Dardana
sinner coppa davis spiegazione
SPORT

Jannik Sinner in finale contro Zverev all’Atp di Vienna. Svanisce il sogno del derby azzurro dopo la sconfitta di Musetti. Quando vedere la partita

Di Giulia Norvegno
crozza
CULTURA & SPETTACOLO

Crozza imita ancora Sinner, l’ironia dopo il rifiuto della Davis: «Sono oppor-tennista. Io italiano quando c’è da fare un po’ di grano» – Il video

Di Ugo Milano
SPORT

Jannik Sinner liquida Flavio Cobolli nel derby azzurro all’Atp 500 di Vienna: chi troverà ai quarti

Di Ugo Milano
sinner atp vienna
SPORT

Atp Vienna, Sinner vola in semifinale. Battuto Bublik in due set: 6-4, 6-4

Di Stefania Carboni
sinner nadal federer
SPORT

Da Federer a Nadal, chi ha rifiutato la Coppa Davis prima di Sinner

Di Alba Romano
laila hasanovic jannik sinner fidanzata tennis
SPORT

Laila Hasanovic: chi è la nuova fiamma di Jannik Sinner, con lui a Vienna. La vita in passerella, la finale di Miss Universo e l’ex fidanzato figlio d’arte 

Di Ugo Milano
jannik sinner alle atp finals di torino 2024
SPORT

Guida completa alle ATP Finals Torino 2025: date, tabellone e giocatori

Di Ugo Milano