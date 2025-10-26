Jannik Sinner contro Zverev, dove vedere la finale dell’Atp di Vienna e se e quando può per superare Alcaraz

Il montepremi in palio per il torneo austriaco non è l'unico incentivo per il tennista azzurro. Così a Vienna può minacciare il primato del rivale spagnolo: quando potrà superarlo

È un’occasione da non sprecare quella di oggi per Jannik Sinner, in campo a Vienna per la sua trentunesima finale in carriera. Il tennista azzurro affronterà Alexander Zverev, terzo nel ranking Atp. Sinner può puntare al ventiduesimo titolo in carriera, dopo un torneo macinato senza sbavature. Ma quel che più conta è il divario con il numero 1 Carlos Alcaraz, che Sinner potrà ridurre in caso di vittoria del torneo.

Dove vedere Sinner oggi

L’orario di inizio della sfida tra Sinner e Zverev è previsto non prima delle 14 di oggi domenica 26 ottobre. La partita non potrà essere vista in chiaro in Tv, perché Sky ne detiene i diritti in esclusiva. La finale dell’Atp di Vienna sarò quindi trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali riservati agli abbonati con la telecronaca di Elena Pero e Stefano Pescosolido. In streaming altrimenti sono accessibili per gli abbonati i canali su Sky Go e Now.

Quanti soldi vince Sinner a Vienna e come può riavvicinare Alcaraz

La vittoria dell’Atp di Vienna per Sinner ha anche un valore economico. Il torneo gode di un montepremi da 2,8 milioni di euro. Al vincitore spettano 511 mila euro. Il finalista perdente invece torna a casa con la consolazione di 275 mila euro. In chiave ranking, Vienna val bene una vittoria: se Sinner dovesse avere la meglio di Zverev, ridurrebbe il distacco con Alcaraz a 840 punti, mentre lo spagnolo è fermo non essendo impegnato in alcun torneo. A quel punto, il primo posto nel ranking Atp si giocherebbe al Masters 1000 di Parigi. Il torneo in programma dal 27 ottobre al 3 novembre potrebbe rappresentare l’occasione per riprendere la testa della classifica proprio alla fine della stagione.