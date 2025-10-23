Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
SPORTAustriaJannik SinnerTennisTvVienna

Sfida azzurra all’Atp 500 di Vienna: Jannik Sinner contro Flavio Cobolli. Dove vedere la partita in tv

23 Ottobre 2025 - 20:18 Ugo Milano
embed
I due tennisti italiani non si erano mai affrontati. L'altoatesino vinse il torneo austriaco nel 2023

Da una parte Jannik Sinner, imbattuto nei derby con i connazionali (16-0), dall’altra Flavio Cobolli che arriva da una vittoria contro il ceco Tomáš Machac e ha davanti il match più importante della carriera, utile per accedere ai quarti di finale del torneo ATP. Una sfida tutta italiana quella in corso al Vienna Open, che Sinner ha vinto nel 2023 scegliendo invece di non competere l’anno scorso.

Sinner-Coboldi nel ranking mondiale

Jannik Sinner ha ceduto il posto a Carlos Alcaraz è diventato numero 2 della classifica ATP, ma tutto è ancora da decidere nelle fasi finali del circuito ATP. Ora è a Vienna poi ci sarà Parigi e le Finals di Torino. Per Sinner niente Coppa Davis, per cui invece Flavio Cobolli aspetta e spera la convocazione. È numero 22 al mondo, ma può insidiare la top 20.

Dove vedere la partita

Il match prende avvio questa sera, non prima delle 20. Sarà visibile soltanto a pagamento, su Sky, che detiene i diritti in esclusiva del torneo. Gli abbonati a Sky possono vedere la partita sul canale 201 (Sky Sport Uno) o sul 203 (Sky Sport Tennis), o ancora in streaming su Sky Go o NOW.

Articoli di SPORT più letti
1.

Bruno Vespa bastona Sinner sulla Davis. Poi lo scivolone su Alcaraz

2.

«Togliete a Sinner tutte le onoreficenze», l’attacco del Codacons dopo il no alla Coppa Davis: i titoli a rischio

3.

Sinner e la partita show contro Alcaraz in Corea, l’esibizione a rischio polemica: in campo due giorni prima dell’Australian Open

4.

Assalto al pullman, sospetti su altri ultras: ordinati nuovi test del Dna. Pugno duro su 12 tifosi: Daspo per 48 anni

5.

Maxi Lopez incontra Wanda Nara a Masterchef e le dedica il piatto: «La spalla di maiale di Wanda». Cosa ha detto sulle chat hot con Mauro Icardi – Il video

leggi anche
laila hasanovic jannik sinner fidanzata tennis
SPORT

Laila Hasanovic: chi è la nuova fiamma di Jannik Sinner, con lui a Vienna. La vita in passerella, la finale di Miss Universo e l’ex fidanzato figlio d’arte 

Di Ugo Milano
sinner nadal federer
SPORT

Da Federer a Nadal, chi ha rifiutato la Coppa Davis prima di Sinner

Di Alba Romano
jannik sinner alle atp finals di torino 2024
SPORT

Guida completa alle ATP Finals Torino 2025: date, tabellone e giocatori

Di Ugo Milano