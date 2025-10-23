Sfida azzurra all’Atp 500 di Vienna: Jannik Sinner contro Flavio Cobolli. Dove vedere la partita in tv

I due tennisti italiani non si erano mai affrontati. L'altoatesino vinse il torneo austriaco nel 2023

Da una parte Jannik Sinner, imbattuto nei derby con i connazionali (16-0), dall’altra Flavio Cobolli che arriva da una vittoria contro il ceco Tomáš Machac e ha davanti il match più importante della carriera, utile per accedere ai quarti di finale del torneo ATP. Una sfida tutta italiana quella in corso al Vienna Open, che Sinner ha vinto nel 2023 scegliendo invece di non competere l’anno scorso.

Sinner-Coboldi nel ranking mondiale

Jannik Sinner ha ceduto il posto a Carlos Alcaraz è diventato numero 2 della classifica ATP, ma tutto è ancora da decidere nelle fasi finali del circuito ATP. Ora è a Vienna poi ci sarà Parigi e le Finals di Torino. Per Sinner niente Coppa Davis, per cui invece Flavio Cobolli aspetta e spera la convocazione. È numero 22 al mondo, ma può insidiare la top 20.

Dove vedere la partita

Il match prende avvio questa sera, non prima delle 20. Sarà visibile soltanto a pagamento, su Sky, che detiene i diritti in esclusiva del torneo. Gli abbonati a Sky possono vedere la partita sul canale 201 (Sky Sport Uno) o sul 203 (Sky Sport Tennis), o ancora in streaming su Sky Go o NOW.