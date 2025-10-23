Laila Hasanovic: chi è la nuova fiamma di Jannik Sinner, con lui a Vienna. La vita in passerella, la finale di Miss Universo e l’ex fidanzato figlio d’arte 

Nata nel 2000 a Copenaghen, ha conquistato il mondo della moda partendo da semplici post sui social. Da lì Armani e Prada le hanno spalancato la strada del successo, anche se lei non dimentica l’attivismo ambientale e il suo sogno nel cassetto

Il sogno nel cassetto di Laila Hasanovic è quello di diventare giornalista, magari sportiva. La realtà – almeno per ora – sono i red carpet, le sfilate di moda e una sedia prenotata per lei nel box di Jannik Sinner. Dopo mesi di mormorii e voci di corridoio, l’Atp di Vienna ha portato con sé una grande novità per il tennista azzurro. Non la rinuncia alla Coppa Davis, non una forma che sembra finalmente tornata quella smagliante di mesi fa, ma l’ufficialità della sua relazione con la modella danese.

Chi è Laila Hasanovic: le origini, la finale a Miss Universo e l’impegno sociale

Di origini bosniache, Laila Hasanovic è nata a Copenaghen l’8 novembre 2000, dunque è un anno più grande del numero 2 al mondo. Cresce a Svendborg, nei pressi della capitale danese, e lì si diploma alla Gymnasium School. Per un anno vola negli Stati Uniti, in Kentucky, per diventare giornalista. Quando torna attira però l’attenzione di molti brand con i suoi post sui social media, in particolare Armani e Prada Beauty. Ora, forte dei suoi 385mila follower su Instagram, è tra i volti più noti ai maggiori appuntamenti globali di moda, un mondo a cui Laila si è avvicinata fin a giovanissima passeggiando tra i flash sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2019, a soli 19 anni, arriva in finale a Miss Danimarca e a Miss Universo. Poi cambia strada e prima di tornare sulle passerelle si dedica all’attivismo ambientale, diventando ambasciatrice di CO2 Living e incoraggiando le persone tramite i suoi visitatissimi canali social a piantare alberi.

La relazione con Mick Schumacher e le difficoltà con Sinner

Se Jannik Sinner sembra essersi lasciato il brutto momento alle spalle, così come la relazione con la collega di racchetta Anna Kalinskaya, anche Hasanovic ha lasciato nel suo passato qualche relazione con volti noti dello sport. Legata prima con il calciatore danese Jonas Wind, ora in forze al Wolfsburg in Germania, è stata fidanzata dal 2023 ad aprile 2025 con Mick Schumacher, ex pilota di Formula Uno e figlio del leggendario Michael Schumacher. Pizzicata in giro per Copenaghen proprio con Sinner e poi in incognito sugli spalti del Roland Garros e di Wimbledon, solo ieri è uscita ufficialmente allo scoperto. Ma con il tennista potrebbe essere tutto diverso, anche perché l’altoatesino – come più volte ha ricordato – «è innamorato ma non parla della sua vita privata». E nemmeno vuole che gli altri la vedano sui social media.