Bruno Vespa bastona Sinner sulla Davis. Poi lo scivolone su Alcaraz

Di critiche negli ultimi giorni Jannik Sinner ne ha ricevute a palate, diretta conseguenza della sua rinuncia alla convocazione per la Coppa. «L’importante è partire bene nel 2026, una settimana in più di preparazione cambia. È una scelta difficile rinunciare alle Final, averla vinta già due volte ha avuto un suo peso», ha spiegato l’altoatesino numero 2 al mondo. L’Italia si troverà ora nella difficile situazione di dover difendere un titolo vinto in back-to-back, quindi due anni di fila, senza la sua punta di diamante il prossimo novembre. Ad accodarsi a chi decide di gettare fango sull’azzurro è Bruno Vespa: «Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner?».

La critica di Vespa a Sinner

Il giornalista Rai, con un post su X, ha rinnovato gli attacchi che già in passato erano stati diretti al tennista. «Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale», in riferimento all’origine altoatesina dello sportivo e alla già tanto mormorata residenza fiscale che il giovane azzurro ha spostato nel Principato.

L’elogio di Alcaraz… con un errore

Fino a qui niente di nuovo. Se non fosse che poi Vespa decide i aggiungere un’altra breve frasetta per celebrare il rivale Carlos Alcaraz, che invece con la Spagna prenderà parte alle final eight della Coppa Davis. Una frecciata che però fa inciampare il giornalista in un errore banale: «Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna». L’errore di battitura – almeno si spera sia solo quello – è evidente.

Nei commenti, è subito pandemonio. «E un italiano perché dovrebbe guardare le tue trasmissioni?», scrive un utente. Altri gli fanno notare che Alcaraz aveva preso la stessa decisione di Sinner durante la fase eliminatoria, tanto che la Spagna era andata a un passo dall’eliminazione contro la Danimarca. «Forse le conviene continuare a parlare di altro: per il tennis si procuri un plastico di un campo e studi un po’ come funziona il gioco. Poi torni pure a spiegare a Sinner come essere una persona seria», ha ironizzato un’altra utente.