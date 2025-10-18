Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
SPORTArabia SauditaCarlos AlcarazJannik SinnerTennis

Sinner conquista il Six Kings Slam a Riad, battuto Alcaraz 6-2, 6-4

18 Ottobre 2025 - 22:06 Ugo Milano
embed
sinner vince six kings slam
sinner vince six kings slam
Per il secondo anno consecutivo è lui il «Re di Riad». L’azzurro porta a casa una delle vittorie più remunerative della sua carriera

Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz (6-2; 6-4) nella finalissima del Six Kings Slam, torneo-esibizione di lusso disputato sulla veloce superficie di Riad, e si è portato a casa il premio più alto mai assegnato in uno scontro diretto: circa 5 milioni di euro. Il match, molto atteso per l’intensità e il talento dei due protagonisti, ha confermato ancora una volta l’equilibrio e il fascino di una rivalità tra le più avvincenti del circuito. A un anno esatto dal successo nella stessa cornice, Sinner ha ribaltato i pronostici: lo spagnolo partiva da favorito, forte di un vantaggio stagionale di 4-1 e della vittoria agli Us Open. Ma l’azzurro ha risposto con una prestazione senza sbavature, confermando i miglioramenti annunciati dopo la sconfitta di New York.

I risultati prima della finale di oggi

Sinner arriva da settimane positive nel circuito asiatico e a Riad ha confermato il suo stato di forma superando prima Tsitsipas, poi Djokovic, con un netto 6-4 6-2. In finale, ha imposto il suo ritmo anche ad Alcaraz. Un successo che lo proietta con entusiasmo verso l’obiettivo vero di fine stagione: le Atp Finals di Torino, dove l’Italia sogna di vederlo trionfare davanti al pubblico di casa. Intanto, fuori dal campo, Sinner si è goduto anche l’affettuosa risposta di Will Smith, che ha accettato la sua proposta ironica di interpretarlo in un futuro film: «Io ci sto», ha scritto l’attore, pubblicando un fotomontaggio virale con il suo volto e i capelli rossi dell’altoatesino.

Articoli di SPORT più letti
1.

Blocca un’ambulanza in servizio e afferra un’operatrice per il collo. Arrestato Luca Vildoza: la follia del play della Virtus Bologna con la moglie

2.

Insultata e presa per il collo da Luca Vildoza, il racconto dell’operatrice della Croce Rossa: «Dopo di lui è scesa dall’auto anche la donna, ecco cosa mi ha fatto»

3.

Will Smith risponde a Jannik Sinner: «Film su di lui? Ci sto!!!». Così l’attore si immagina nei panni del tennista – La foto

4.

Ariarne Titmus si ritira a 25 anni, la scelta della nuotatrice ispirata da Federica Pellegrini. Il tumore e l’anno di stop: «Ci sono cose più importanti ora»

5.

Sinner prende tempo sulla Coppa Davis: «Non ho ancora deciso». Intanto incassa i complimenti di Djokovic: cosa ha detto il serbo su di lui

leggi anche
sinner alcaraz
SPORT

Dove vedere la finale Sinner-Alcaraz del Six Kings Slam: gli orari e il programma

Di Stefania Carboni
jannik sinner will smith
SPORT

Will Smith risponde a Jannik Sinner: «Film su di lui? Ci sto!!!». Così l’attore si immagina nei panni del tennista – La foto

Di Ugo Milano
sinner
SPORT

Tennis, Sinner batte Djokovic e vola in finale a Riyad: sfiderà Alcaraz per il titolo da 6 milioni di dollari

Di Cecilia Dardana
jannik siner
SPORT

Sinner prende tempo sulla Coppa Davis: «Non ho ancora deciso». Intanto incassa i complimenti di Djokovic: cosa ha detto il serbo su di lui

Di Cecilia Dardana